Alineaciones de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de ganarle 1-0 a Espanyol y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de empatar 1-1 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Álex Grimaldo, Pablo Barrios, Álex Baena, Morten Hjulmand, Lee Kang-in, Julian Alvarez, Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Roman, Ximo Navarro, José Maria Gimenez, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Mário Soriano, Diego Villares, Luismi Cruz, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.

Bajas y ausentes de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid:

Kang-in Lee (golpe)

Johnny (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Deportivo La Coruña:

Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Bright Ede (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Marc Casado (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Zakaria Eddahchouri (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña: todo lo que hay que saber

Día: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 16:00 (hora de Argentina)

16:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Levante, sábado 31 de octubre

vs. Levante, sábado 31 de octubre Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Osasuna, lunes 2 de noviembre