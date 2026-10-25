Alineaciones de Real Sociedad y Levante para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 5-2 a Málaga y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Levante viene de ganarle 3-1 a Athletic Bilbao y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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