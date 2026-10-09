Barcelona vs. Getafe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

El Barcelona llega como líder indiscutido a la fecha 8 de LaLiga y el sábado 10 de octubre recibe en el Camp Nou a un Getafe que está lejos de los puestos de arriba. Con la diferencia de puntos que ya muestra la tabla, el partido tiene más morbo por el margen que por la incertidumbre.
El Barcelona pelea por mantener el paso perfecto desde arriba, mientras el Getafe necesita sumar afuera para no quedar relegado en la zona media. Es una prueba más para medir qué tan sólido es el arranque culé.
Horario del partido
- Argentina: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega como puntero con 21 puntos en 7 partidos y una levedad ofensiva que asusta: viene de ganarle 3-1 al Sevilla de visitante, de golear 7-2 al Racing de Santander en casa y de otro triunfo por 4-2 ante el Levante. Tres partidos, tres victorias y una catarata de goles que lo instalan como máximo candidato de la jornada.
El Getafe se ubica en la undécima posición con 8 puntos y un andar irregular. Ganó su último compromiso 1-0 ante Málaga de local, pero antes había caído 0-1 frente al Betis y empatado 1-1 con el Deportivo La Coruña. Llega al Camp Nou con la necesidad de sumar de visitante para no perder terreno en la tabla.
El historial entre Barcelona y Getafe
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos, ganó 32, el Getafe se quedó con apenas 4 y hubo 10 empates, con una diferencia de goles de 98 a 31. En los últimos cruces la tendencia se mantuvo: el Barcelona ganó los dos más recientes, aunque en medio hubo empates sin goles que recuerdan que el Getafe sabe hacerse fuerte cuando el partido se cierra.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Getafe vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|21/09/2025
|Barcelona vs. Getafe
|3-0
|Primera División
|18/01/2025
|Getafe vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
|25/09/2024
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/02/2024
|Barcelona vs. Getafe
|4-0
|Primera División
|13/08/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|16/04/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|22/01/2023
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|15/05/2022
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|29/08/2021
|Barcelona vs. Getafe
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.