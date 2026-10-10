Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis intentará meterle presión a la parte alta de LaLiga mientras Osasuna busca salir de una racha que ya empieza a pesar.
El local pelea puestos de clasificación europea y no quiere perderle pisada a los de arriba, mientras que Osasuna necesita puntos para despegarse de la zona baja de la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega como tercero con 16 puntos en siete fechas, una ubicación que respalda con resultados recientes sólidos: viene de un empate 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña, pero antes había ganado dos seguidos, incluyendo un triunfo de visitante en campo de Villarreal. El equipo de Manuel Pellegrini muestra regularidad y eso lo instala entre los candidatos a meterse en zona de competencias continentales.
Osasuna, en cambio, atraviesa un momento flojo. Marcha 14° con 8 unidades y arrastra una seguidilla complicada: cayó 0-4 ante Atlético de Madrid y 0-2 de local frente a Espanyol antes de rescatar un empate 1-1 como anfitrión ante Rayo Vallecano. Los navarros necesitan reaccionar rápido para no quedar relegados en la tabla.
El historial entre Betis y Osasuna
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 23 por 12 de Osasuna, con 8 empates. La diferencia también se nota en los goles, 63 contra 47 a favor del Betis.
En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente. El último antecedente terminó 1-1, y entre los últimos diez duelos aparecen varios empates y triunfos repartidos, aunque el Betis sigue sacando ventaja cuando necesita resolver el resultado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Osasuna vs. Betis
|1-1
|Primera División
|28/09/2025
|Betis vs. Osasuna
|2-0
|Primera División
|11/05/2025
|Betis vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|19/10/2024
|Osasuna vs. Betis
|1-2
|Primera División
|05/05/2024
|Osasuna vs. Betis
|0-2
|Primera División
|29/10/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-1
|Primera División
|22/04/2023
|Osasuna vs. Betis
|3-2
|Primera División
|18/01/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-2
|Copa del Rey
|26/08/2022
|Betis vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/04/2022
|Betis vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Betis suma 16 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.