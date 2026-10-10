Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Betis intentará meterle presión a la parte alta de LaLiga mientras Osasuna busca salir de una racha que ya empieza a pesar.

El local pelea puestos de clasificación europea y no quiere perderle pisada a los de arriba, mientras que Osasuna necesita puntos para despegarse de la zona baja de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega como tercero con 16 puntos en siete fechas, una ubicación que respalda con resultados recientes sólidos: viene de un empate 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña, pero antes había ganado dos seguidos, incluyendo un triunfo de visitante en campo de Villarreal. El equipo de Manuel Pellegrini muestra regularidad y eso lo instala entre los candidatos a meterse en zona de competencias continentales.

Osasuna, en cambio, atraviesa un momento flojo. Marcha 14° con 8 unidades y arrastra una seguidilla complicada: cayó 0-4 ante Atlético de Madrid y 0-2 de local frente a Espanyol antes de rescatar un empate 1-1 como anfitrión ante Rayo Vallecano. Los navarros necesitan reaccionar rápido para no quedar relegados en la tabla.

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El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 23 por 12 de Osasuna, con 8 empates. La diferencia también se nota en los goles, 63 contra 47 a favor del Betis.

En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente. El último antecedente terminó 1-1, y entre los últimos diez duelos aparecen varios empates y triunfos repartidos, aunque el Betis sigue sacando ventaja cuando necesita resolver el resultado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Osasuna vs. Betis 1-1 Primera División 28/09/2025 Betis vs. Osasuna 2-0 Primera División 11/05/2025 Betis vs. Osasuna 1-1 Primera División 19/10/2024 Osasuna vs. Betis 1-2 Primera División 05/05/2024 Osasuna vs. Betis 0-2 Primera División 29/10/2023 Betis vs. Osasuna 2-1 Primera División 22/04/2023 Osasuna vs. Betis 3-2 Primera División 18/01/2023 Betis vs. Osasuna 2-2 Copa del Rey 26/08/2022 Betis vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/04/2022 Betis vs. Osasuna 4-1 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Betis suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Osasuna suma 8 puntos en el torneo.