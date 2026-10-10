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Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Osasuna, LaLiga
Betis vs. Osasuna, LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis intentará meterle presión a la parte alta de LaLiga mientras Osasuna busca salir de una racha que ya empieza a pesar.

El local pelea puestos de clasificación europea y no quiere perderle pisada a los de arriba, mientras que Osasuna necesita puntos para despegarse de la zona baja de la tabla.

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Horario del partido

  • Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega como tercero con 16 puntos en siete fechas, una ubicación que respalda con resultados recientes sólidos: viene de un empate 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña, pero antes había ganado dos seguidos, incluyendo un triunfo de visitante en campo de Villarreal. El equipo de Manuel Pellegrini muestra regularidad y eso lo instala entre los candidatos a meterse en zona de competencias continentales.

Osasuna, en cambio, atraviesa un momento flojo. Marcha 14° con 8 unidades y arrastra una seguidilla complicada: cayó 0-4 ante Atlético de Madrid y 0-2 de local frente a Espanyol antes de rescatar un empate 1-1 como anfitrión ante Rayo Vallecano. Los navarros necesitan reaccionar rápido para no quedar relegados en la tabla.

El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 23 por 12 de Osasuna, con 8 empates. La diferencia también se nota en los goles, 63 contra 47 a favor del Betis.

En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente. El último antecedente terminó 1-1, y entre los últimos diez duelos aparecen varios empates y triunfos repartidos, aunque el Betis sigue sacando ventaja cuando necesita resolver el resultado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/04/2026Osasuna vs. Betis1-1Primera División
28/09/2025Betis vs. Osasuna2-0Primera División
11/05/2025Betis vs. Osasuna1-1Primera División
19/10/2024Osasuna vs. Betis1-2Primera División
05/05/2024Osasuna vs. Betis0-2Primera División
29/10/2023Betis vs. Osasuna2-1Primera División
22/04/2023Osasuna vs. Betis3-2Primera División
18/01/2023Betis vs. Osasuna2-2Copa del Rey
26/08/2022Betis vs. Osasuna1-0Primera División
03/04/2022Betis vs. Osasuna4-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Betis suma 16 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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