Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes de jugar, el Barcelona tiene la chance de sacar una diferencia considerable apenas se llega a la fecha 10. Pocas veces un Clásico llega con la tabla tan a favor de uno de los dos.

El que gane en el Camp Nou puede marcar distancia en la pelea por el título, algo que en LaLiga, con el margen de error que da el torneo, pesa mucho más temprano que tarde.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega como puntero con 27 puntos en nueve fechas y una racha de tres victorias seguidas: goleó 5-2 de visitante al Betis, antes había superado 3-0 al Getafe de local y previamente ganó 3-1 en cancha de Sevilla. El equipo no pierde pisada y llega entonado a un partido que puede dejarlo todavía más arriba en la tabla.

El Real Madrid está tercero con 21 unidades, a seis del líder, pero también llega en levantada: goleó 4-1 al Sevilla y antes había ganado 1-0 ante Villarreal, resultados que dejaron atrás la derrota 1-2 frente al Atlético de Madrid. Dos triunfos consecutivos le dan margen para pensar en un Clásico donde no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir en la pelea.

El historial entre Barcelona y Real Madrid

El historial entre ambos es extenso: 96 enfrentamientos con 45 victorias del Barcelona, 31 del Real Madrid y 20 empates, con una diferencia de goles favorable a los catalanes (176 contra 139). En los últimos cruces el Barcelona se impuso en los dos Clásicos más recientes, ambos de local, mientras que el historial reciente muestra paridad con triunfos repartidos de los dos lados en las temporadas anteriores.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Barcelona vs. Real Madrid 2-0 Primera División 11/01/2026 Barcelona vs. Real Madrid 3-2 Super Cup 26/10/2025 Real Madrid vs. Barcelona 2-1 Primera División 11/05/2025 Barcelona vs. Real Madrid 4-3 Primera División 26/04/2025 Barcelona vs. Real Madrid 3-2 Copa del Rey 12/01/2025 Real Madrid vs. Barcelona 2-5 Super Cup 26/10/2024 Real Madrid vs. Barcelona 0-4 Primera División 03/08/2024 Real Madrid vs. Barcelona 1-2 Club Friendlies 21/04/2024 Real Madrid vs. Barcelona 3-2 Primera División 14/01/2024 Real Madrid vs. Barcelona 4-1 Super Cup

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis