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Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona vs. Real Madrid, LaLiga
Barcelona vs. Real Madrid, LaLiga

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes de jugar, el Barcelona tiene la chance de sacar una diferencia considerable apenas se llega a la fecha 10. Pocas veces un Clásico llega con la tabla tan a favor de uno de los dos.

El que gane en el Camp Nou puede marcar distancia en la pelea por el título, algo que en LaLiga, con el margen de error que da el torneo, pesa mucho más temprano que tarde.

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La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega como puntero con 27 puntos en nueve fechas y una racha de tres victorias seguidas: goleó 5-2 de visitante al Betis, antes había superado 3-0 al Getafe de local y previamente ganó 3-1 en cancha de Sevilla. El equipo no pierde pisada y llega entonado a un partido que puede dejarlo todavía más arriba en la tabla.

El Real Madrid está tercero con 21 unidades, a seis del líder, pero también llega en levantada: goleó 4-1 al Sevilla y antes había ganado 1-0 ante Villarreal, resultados que dejaron atrás la derrota 1-2 frente al Atlético de Madrid. Dos triunfos consecutivos le dan margen para pensar en un Clásico donde no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir en la pelea.

El historial entre Barcelona y Real Madrid

El historial entre ambos es extenso: 96 enfrentamientos con 45 victorias del Barcelona, 31 del Real Madrid y 20 empates, con una diferencia de goles favorable a los catalanes (176 contra 139). En los últimos cruces el Barcelona se impuso en los dos Clásicos más recientes, ambos de local, mientras que el historial reciente muestra paridad con triunfos repartidos de los dos lados en las temporadas anteriores.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/05/2026Barcelona vs. Real Madrid2-0Primera División
11/01/2026Barcelona vs. Real Madrid3-2Super Cup
26/10/2025Real Madrid vs. Barcelona2-1Primera División
11/05/2025Barcelona vs. Real Madrid4-3Primera División
26/04/2025Barcelona vs. Real Madrid3-2Copa del Rey
12/01/2025Real Madrid vs. Barcelona2-5Super Cup
26/10/2024Real Madrid vs. Barcelona0-4Primera División
03/08/2024Real Madrid vs. Barcelona1-2Club Friendlies
21/04/2024Real Madrid vs. Barcelona3-2Primera División
14/01/2024Real Madrid vs. Barcelona4-1Super Cup

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

  • Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Barcelona suma 27 puntos tras vencer a Betis, Getafe y Sevilla.
  • Real Madrid suma 21 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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