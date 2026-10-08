Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El Málaga llega como colista absoluto de LaLiga y el viernes 9 de octubre necesita un resultado que lo saque del fondo de la tabla antes de que la distancia se vuelva insalvable.
Con apenas 3 puntos en siete fechas, el equipo andaluz no puede permitirse otro tropiezo, mientras el Espanyol intenta cortar una racha de derrotas que lo alejó de la mitad de la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Málaga no gana desde hace varias fechas y los números lo confirman: cayó ante Getafe de visitante, perdió también como local frente a Villarreal y el único punto reciente lo sacó en un empate ante Celta. Con 3 unidades en siete partidos, es el último de los 20 equipos y la urgencia empieza a notarse en cada presentación.
El Espanyol no atraviesa un presente mucho mejor. Después de un triunfo ajustado ante Osasuna, encadenó dos derrotas seguidas, la última como local frente a Elche. Son 7 puntos en siete juegos y el decimoquinto puesto, una posición que no refleja del todo su funcionamiento pero que tampoco invita a relajarse.
El historial entre Málaga y Espanyol
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Espanyol: de los 37 cruces, el conjunto catalán ganó 18 y el Málaga 13, con 6 empates en el medio. En lo futbolístico también se impuso con 56 goles por 45, aunque los últimos antecedentes muestran paridad en el marcador más allá del resultado final.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2021
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|02/11/2020
|Málaga vs. Espanyol
|0-3
|Segunda División
|02/09/2020
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Club Friendlies
|13/05/2018
|Espanyol vs. Málaga
|4-1
|Primera División
|08/01/2018
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|04/02/2017
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|26/08/2016
|Espanyol vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|03/04/2016
|Málaga vs. Espanyol
|1-1
|Primera División
|21/11/2015
|Espanyol vs. Málaga
|2-0
|Primera División
|14/02/2015
|Málaga vs. Espanyol
|0-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 7 puntos en el torneo.