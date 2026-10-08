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Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Espanyol, LaLiga
Malaga vs. Espanyol, LaLiga

El Málaga llega como colista absoluto de LaLiga y el viernes 9 de octubre necesita un resultado que lo saque del fondo de la tabla antes de que la distancia se vuelva insalvable.

Con apenas 3 puntos en siete fechas, el equipo andaluz no puede permitirse otro tropiezo, mientras el Espanyol intenta cortar una racha de derrotas que lo alejó de la mitad de la tabla.

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Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga no gana desde hace varias fechas y los números lo confirman: cayó ante Getafe de visitante, perdió también como local frente a Villarreal y el único punto reciente lo sacó en un empate ante Celta. Con 3 unidades en siete partidos, es el último de los 20 equipos y la urgencia empieza a notarse en cada presentación.

El Espanyol no atraviesa un presente mucho mejor. Después de un triunfo ajustado ante Osasuna, encadenó dos derrotas seguidas, la última como local frente a Elche. Son 7 puntos en siete juegos y el decimoquinto puesto, una posición que no refleja del todo su funcionamiento pero que tampoco invita a relajarse.

El historial entre Málaga y Espanyol

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Espanyol: de los 37 cruces, el conjunto catalán ganó 18 y el Málaga 13, con 6 empates en el medio. En lo futbolístico también se impuso con 56 goles por 45, aunque los últimos antecedentes muestran paridad en el marcador más allá del resultado final.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/05/2021Espanyol vs. Málaga3-0Segunda División
02/11/2020Málaga vs. Espanyol0-3Segunda División
02/09/2020Espanyol vs. Málaga3-0Club Friendlies
13/05/2018Espanyol vs. Málaga4-1Primera División
08/01/2018Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
04/02/2017Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
26/08/2016Espanyol vs. Málaga2-2Primera División
03/04/2016Málaga vs. Espanyol1-1Primera División
21/11/2015Espanyol vs. Málaga2-0Primera División
14/02/2015Málaga vs. Espanyol0-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Málaga suma 3 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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