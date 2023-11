Lautaro Martínez, otra vez, vuelve a ser decisivo en un partido de Inter en la UEFA Champions League. Ingresó al minuto 68 de juego y marcó el único gol del partido ante RB Salzburgo para la victoria del equipo de Simone Inzaghi, que clasificó a los octavos de final. Además, el ‘Toro’ superó un récord de Hernán Crespo.

Con poco más de 22 minutos del delantero argentino le alcanzó al equipo ‘nerazzurri’ para marcar diferencias con el equipo austríaco. La presencia del argentino cambió el rostro del ataque. Si bien el chileno Alexis Sánchez (por quien ingresó) cumplió una buena tarea, lo del ex Racing fue mejor.

Inter pateó más al arco que su rival (seis remates contra cuatro), pero no lo hizo con claridad o peligro. De hecho, Schlager casi no tuvo trabajo para sostener el cero. En tanto, el Salzburgo mostró, por momentos, que podía hacerle frente al último finalista de la Champions, pero falló en la estocada final.

El empate le quedaba mejor al partido por lo visto por ambos equipos, pero Lautaro Martínez marcó diferencias. Aprovechó el penal tras una mano dentro del área y marcó la única diferencia en el resultado final. Inter sacó boleto a octavos de final y deberá pelear el primer lugar del grupo D con la sorprendente Real Sociedad.

El gol de Lautaro Martínez para la clasificación de Inter y sus nuevos récords

Al minuto 83, Nicolò Barella buscó el arco desde la puerta del área, pero su remate dio en la mano de Bidstrup. El árbitro Serdar Gözübüyük no dudó y marcó penal. El VAR no intervino para cambiar una decisión correcta del juez. Lautaro Martínez no tuvo problemas para cambiarlo por gol y marcó el 1-0 en la parte final del encuentro. Pudo haber anotado un tanto más con una volea de zurda que se fue afuera en tiempo de descuento.

Para Lautaro Martínez fue su gol número 12 para convertirse en el tercer máximo goleador de Inter en UEFA Champions League. Superó los 11 tantos que marcó Hernán Crespo y quedó a uno de Julio Cruz (13) y a dos de Adriano (14). Podría superar a ambos en esta edición si se lo propone.

A su vez, el ‘Toro’ tiene un sorprendente dato respecto a su capacidad goleadora en Champions. Nueve de esos 12 tantos marcados los hizo jugando fuera del Giuseppe Meazza, siendo el máximo goleador de Inter en esa condición en competencias europeas.

Los próximos partidos de Lautaro Martínez en Inter y la Selección Argentina

El próximo partido de Inter y Lautaro Martínez será ante Frosinone el próximo domingo 12 de noviembre por Serie A. A partir de allí, al ‘Toro’ se le vendrá un calendario muy duro tanto con el equipo italiano como con la Selección Argentina.

En el parón internacional de FIFA, Martínez se unirá al combinado ‘albiceleste’ con quien jugará ante Uruguay (16 de noviembre) y ante Brasil (21 de noviembre). Luego, volverá a Inter para jugar ante Juventus el 26 del mismo mes. Por Champions League, le seguirá el encuentro ante Benfica el día 29. Y, luego, deberá jugar ante Napoli en el Diego Armando Maradona el 3 de diciembre.