La Premier League entró en su tercio final, quedan menos de 10 fechas para el final de la temporada y los equipos se juegan todo para cumplir sus objetivos. El partido más atractivo de la próxima jornada será el duelo entre Manchester City, tercero, y Aston Villa, cuarto, en el cual ambos necesitan la victoria.

Sin embargo, la visita de los Villanos al Etihad Stadium no será con toda la artillería, ya que en el encuentro del pasado sábado ante Wolverhampthon, una de sus máximas figuras se ha lesionado: Ollie Watkins.

En conferencia de prensa, este lunes el entrenador Unai Emery confirmó la baja del goleador del equipo para el partido bisagra contra los Citizens. “La lesión de Ollie es pequeña, pero necesita descansar unos días. Puede que esté disponible para el siguiente partido”, afirmó.

El equipo capitaneado por Emiliano ‘Dibu’ Martínez no podrá contar con un futbolista que ha convertido 22 goles y repartido 10 asistencias en esta temporada. “Tenemos más jugadores en el plantel porque creemos en ellos, y creemos en nuestra capacidad de respuesta”, reafirmó Emery ante esta dura baja.

Watkins no es la única baja en Aston Villa

Otro futbolista importante del plantel del equipo de Birmingham es Jacob Ramsey, de apenas 22 años, pero que no ha podido jugar más de 20 partidos esta temporada. “Jacob seguirá sin estar disponible. Está teniendo una recuperación que no es tan buena como esperaba y no vamos a apresurarlo. No estará disponible para mañana“, le confirmó Emery a la prensa.

Después de anotar 6 goles y repartir 7 asistencias en la pasada temporada, Ramsey apenas pudo jugar 16 partidos de Premier League este curso, poco más de la mitad de los que lleva disputados el Villa.

Aston Villa quiere asegurar el cuarto puesto y entrar en Champions

Mientras la lucha por el título entre Liverpool -hoy líder, Arsenal y Manchester City captura la atención de todos los fanáticos, el Aston Villa tiene que completar su gran objetivo: entrar en Champions League.

Y su batalla, algunos puntos atrás de esa entre los tres primeros, es con el Tottenham. Hoy los Villanos suman 59 puntos por sobre los 56 del Tottenham, su rival en esta lucha. Sin embargo, los Spurs tienen un partido menos disputado, por lo que, virtualmente, están empatados en la tabla.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Liverpool 67 29 20 7 2 67 27 +40 2 Arsenal FC 65 29 20 5 4 70 24 +46 3 Manchester City 64 29 19 7 3 63 28 +35 4 Aston Villa 59 30 18 5 7 62 42 +20 5 Tottenham 56 29 17 5 7 61 43 +18

Tanto al Tottenham como al Aston Villa les quedan duelos contra los tres mejores equipos de la Premier League (Manchester City, Liverpool y Arsenal) en esta fase final de la temporada, y no sólo sus resultados determinarán sus propios futuros, sino que podrían ser los dos equipos que definan la lucha por el título.