El Aston Villa de Emiliano Martínez refrendó su gran temporada con el triunfo sobre el Manchester City 1 a 0 (tanto anotado por León Bailey a los 74 minutos) este miércoles 7 de diciembre en el Villa Park. De esta manera, ya son 32 las unidades que acumula y se coloca tercero en la tabla de posiciones de la Premier League por detrás del Liverpool, que ostenta 34 puntos, y del líder Arsenal, que suma 36.

El triunfo sobre los Ciudadanos no es el primer gran golpe de los dirigidos por Unai Emery ni mucho menos. Fue una confirmación, dado que, entre sus conquistas más destacadas, ya venció 1 a 0 al Chelsea (es cierto, en proceso de restructuración, pero no deja de ser uno de los integrantes del Big Six), 6 a 1 al Brighton (el equipo que viene siendo sensación de la mano de Roberto De Zerbi) y 2 a 1 al Tottenham que hasta hace unos semanas estaba en la cima de la clasificación de la primera división del certamen inglés.

Gran parte de este andar tan regular del Aston Villa tiene que ver, sin dudas, Emiliano Martínez, uno de los pilares del plantel y, además, uno de los más queridos por los hinchas del club ubicado en la zona de Birmingham. El Dibu, por el momento, recibió 24 goles en 19 partidos disputados entre la Premier League y la UEFA Conference League.

En la presente campaña, el arquero de la Selección Argentina (que fue campeón de América en 2021 y campeón intercontinental y del mundo en 2022) lleva cinco vallas invictas. Por el campeonato local vs. Everton (4 a 0), Chelsea (1 a 0) y Manchester City (1 a 0) y por el torneo internacional ante Hibernian (5 a 0) y Zrinjski (1 a 0).

Aston Villa a un paso de los Octavos de Final de la Conference League

El Aston Villa, actualmente con 12 puntos al haber ganado cuatro de sus cinco presentaciones, está a un paso de los Octavos de Final de la UEFA Conference League. Si le gana o le empata al Zrinjski de Croacia pasará directamente. Si pierde tendrá que esperar el resultado del Legia de Polonia (segundo con 9) con el AZ Alkmaar de Países Bajos.

En caso de que los de Unai Emery (que accedieron a la competencia europea luego de vencer en el repechaje al Hibernian de Escocia por un global de 8 a 0) queden en la segunda colocación, tendrán que revalidar su cupo en la fase de eliminación en una instancia de playoff ante alguno de los equipos que queden terceros en la zona de grupos de la Europa League.

La promesa de Emiliano Martínez a los hinchas del Aston Villa

Emiliano Martínez, además de mostrar su compromiso, se mostró optimista con la temporada que están llevando en el Aston Villa. A tal punto que envió un mensaje que llenó de ilusión a los hinchas del elenco inglés: “Estamos bien, todos los chicos que están jugando en la Premier League lo están haciendo bien. Estamos en un buen nivel y hay que disfrutarlo. Algo vamos a ganar, cuando decidí venir fue con ese objetivo”.