La vida del futbolista requiere de mucho sacrificio y dedicación y a muy temprana edad. No son muchos los que llegan a Primera, sobre todo, por las presiones y las dificultades físicas en ciertos momentos. Respecto a todo esto, el campeón del mundo con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, recordó el instante en el que pensó en dejar la actividad.

Mac Allister, hoy es figura de Liverpool y logró la conquista más importante de su carrera en el Mundial de Qatar 2022 con la ‘Albiceleste’. Pero antes de este gran presente, tuvo que atravesar algunos momentos difíciles y de dudas respecto a su carrera.

El mediocampista de 24 años estuvo en vivo en una charla por Twitch y YouTube con el periodista Juan Pablo Varsky para su ciclo de entrevistas en Clank!. Uno de los puntos más interesantes de esta entrevista se dio cuando el comunicador le consultó por los momentos en los que no disfrutó como futbolistas y el jugador sorprendió con su confesión.

Mac Allister: “Me preguntaba si realmente el fútbol era para mí”

Estaba cerca de llegar al primer equipo de Argentinos Juniors cuando Alexis Mac Allister realmente se preguntó si todo valía la pena y hasta consideró la chance de dejar todo. “Tuve un momento en el que me costó mucho, en el que me preguntaba si realmente el fútbol era para mí. Eso fue cuando me tocó estar en la Reserva de Argentinos (Juniors). No sé por qué, no sé si era la forma de entrenar, no sé si era yo, pero en ese momento sentí que había muchísima demanda física y sinceramente en ese momento, no tenía las ganas o no sabía si iba a poder hacerlo“, le confesó a Varsky.

“Se me pasaron por la cabeza un montón de cosas, pero creo que después entendí todo, entendí que no sólo se trata de jugar bien al fútbol, sino que se trata de tener una mentalidad ganadora y también se trata de hacer el trabajo sucio y de disfrutar el trabajo sucio“, reveló. En este sentido, para el ex Boca y Argentinos es importante disfrutar del deporte.

“Creo que si hay algo que no me gusta mucho, que es correr alrededor de la cancha. Eso en inferiores o en infantiles incluso se hace mucho y ahí es cuando no lo disfrutás porque cuando vos no tenés la pelota, generalmente no disfrutás, pero al final, yo después terminé entendiendo que ese trabajo sucio es necesario para poder jugar al fútbol y para poder recuperar la pelota y tenerla vos“, comentó al respecto.

Y agregó: “Creo que físicamente en ese momento en el que estuve en Reserva no disfrutaba todas esas cosas y me desgastó mucho mentalmente, pero era una cuestión mía, en mi cabeza. Lo pude cambiar y la verdad que desde ese momento lo pude disfrutar más al fútbol“.

Además de estas palabras, Alexis también admitió que no necesitó de ayuda para poder salir de esta situación y este pensamiento. “Salí por mis ganas y mi motivación“, aseguró, aunque también destacó que tener una familia futbolera como la Mac Allister incidió en esto.

La carrera de Alexis Mac Allister

La carrera de Alexis Mac Allister comenzó en Argentinos Juniors, al igual que sus otros dos hermanos Francis y Kevin. Fue figura en el club jugando como enganche donde jugó 83 partidos marcó 12 goles y dio nueve asistencias. Fue campeón de la Primera B Nacional de la mano de Gabriel Heinze, uno de sus mejores entrenadores, según reveló en la charla para Clank!, ayudando al club a lograr el ascenso a Primera.

Brighton lo compró en 8 millones de euros en enero de 2019, aunque lo dejó en Argentinos. Boca lo obtuvo a préstamo a mitad de ese año para que juegue unos seis meses hasta tanto obtenga los papeles y la visa para trabajar en Inglaterra. Jugó 20 partidos en el ‘Xeneize’ con dos goles y cuatro asistencias, y formó parte del título de la Superliga Argentina 2019-20.

Llegó a Brighton en enero de 2020, a cambio de un millón de euros a cambio (para Boca), para empezar su carrera en el fútbol inglés. Su primer año, según le confesó a Varsky, fue muy difícil y se notó. Pudo afianzarse en el equipo de Graham Potter para 2021 y encontró su posición acompañando en el eje del campo a Moisés Caicedo, algo que continuó con Roberto de Zerbi. Si bien no tuvo títulos con Brighton, fue el paso más importante de su carrera con 112 partidos (20 goles y 9 asistencias).

Con los ‘Seagulls’ logró la mejor posición histórica del club en Premier League con el sexto puesto en la temporada 2022-23, logrando la clasificación a la Europa League. Su gran momento en el equipo le permitió jugar en la Selección Argentina y formar parte del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

Ahora, juega en Liverpool, bajo el mando de Jürgen Klopp, quien lo apodó “Macca“. Destaca jugando como mediocampista central, una posición que respeta y en donde asegura que ha logrado mejorar.

Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de un nuevo ciclo de entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

En su primera edición, Varsky estuvo mano a mano con el director técnico Ariel Holan. Luego fue el turno de Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino y actual piloto de la Fórmula 2. Después, tuvo un mano a mano con Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores con mayor recorrido y más reconocidos del fútbol argentino. El cuarto invitado fue ni más ni menos que Enzo Francescoli, gloria e ídolo de River Plate. Por su parte, la mejor jugadora de la historia del hockey sobre césped femenino, Luciana Aymar, también pasó por Clank!. Y el último invitado fue Sergio ‘Oveja’ Hernández, el exitoso ex entrenador de la Selección Argentina de Básquet.

La entrevista a Alexis Mac Allister en Clank!