Leonardo Balerdi a BOLAVIP: "No espero el llamado de Lionel Scaloni"

Leonardo Balerdi forma parte de los jugadores argentinos con mejor performance en lo que va de la temporada en el fútbol de Europa. En su habitual puesto de defensor central, el ex Boca es el segundo futbolista con más minutos del Olympique de Marsella (con 3214, solo por detrás de los 3990 del arquero Pau López), entre los partidos por la Ligue 1, Copa de Francia y Europa League.

De hecho, con su nivel colaboró de sobremanera para que el equipo que ostenta ser el más popular de Francia sea semifinalista del certamen internacional organizado por la UEFA (enfrentará a la Atalanta y si gana chocará contra el ganador de la serie que protagonizarán la Roma de Paulo Dybala y Leandro Paredes con el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios).

Aún así, le contó a BOLAVIP en una conversación pautada mediante la Ligue 1, que no recibió ninguna señal por parte de la Selección Argentina, aunque sabe que lo están observando: ”No recibí ninguna llamada, pero sé como trabajan y están al tanto de todo”, expresó Leonardo Balerdi.

En ese mismo sentido, el zaguero de 25 años nacido en Villa Mercedes, admite que no espera el contacto, aunque, por supuesto, no pierde la esperanza de ser tenido en cuenta para la Copa América de los Estados Unidos: ”Sinceramente no espero el llamado de Scaloni porque sé que el equipo está armado. Son campeones del mundo. Pero sí estoy preparado”.

Leonardo Balerdi acumula cuatro temporadas en el Olympique de Marsella.

Por otro lado, en el mismo intercambio que mantuvo con BOLAVIP, hizo un análisis de lo que es el torneo de la primera división de Francia, en el cual ya lleva cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Olympique de Marsella: ”Creo que la Ligue 1 está subestimada. Obviamente no está al nivel de la Premier League, pero hay muchos jugadores de categoría y la competencia es altísima”.

El cambio generacional que prepara la Selección Argentina para después de la Copa América

La Copa América de Estados Unidos que se jugará entre el 20 de junio y el 14 de julio marcará un antes y un después en el proceso de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, dado que proyecta una rotación en la nómina en función de consolidar el plantel que defenderá el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Para tal ciclo, en principio, aparecen como principales alternativas algunos de los nombres que el cuerpo técnico de la Scaloneta ya tuvo en cuenta en sus últimas convocatorias. Alejandro Garnacho, Facundo Buonannote, Valentín Barco, Pablo Maffeo, Nehuén Pérez, Nicolás Valentini, Valentín Carboni, Lucas Beltrán y Valentín Castellanos, entre otros. Y para este grupo que busca oxigenar al elenco albiceleste, Leonardo Balerdi también se perfila como una opción.