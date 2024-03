Como entrenador, Josep Guardiola supo posicionarse desde el inicio de esta etapa como uno de los mejores del planeta. Tanto en Barcelona, en dónde trepó a la cima, como en Bayern Múnich y en Manchester City, logró hacer que sus equipos fueran de los más temibles del planeta.

Sin embargo, a una temporada del cierre de su actual contrato con los Citizens, el catalán coquetea con la posibilidad de pasarse a plano internacional. El mes pasado, el DT le confesó a ESPN que tiene el sueño de dirigir a una selección y afrontar los grandes torneos.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador“, explicó el exmediocampista.

Mientras se acerca junio de 2025, el final de su vínculo con Manchester City, se especula cada día más con la chance de que eso suceda. Fernandinho, que fue dirigido por él, opinó sobre esta posibilidad en el podcast de Denilson y sobre en dónde lo ve trabajando.

“Es difícil decir que Brasil esté a la cabeza. Existe la posibilidad de que Guardiola pueda entrenar a Brasil, pero creo que hay otros equipos que posiblemente lo tengan como entrenador en el futuro. No creo que España. El tema de Catalunya y España… ya sabes cómo es“, descartó primer a la Canarinha y a la Roja.

Y luego aportó dónde cree que podría entrenar: “Yo apostaría por Inglaterra. Es donde está, conoce a los jugadores y todo. Y tal vez Países Bajos. Su padre en el fútbol, ¿Quién es? (Johan Cruyff)“.