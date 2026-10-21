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Levante vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante vs. Athletic, LaLiga
Levante vs. Athletic, LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Levante llega golpeado por los números: apenas una victoria lejana en el calendario y la urgencia de sumar para no quedar más rezagado en la tabla.

Los granotas necesitan puntos para alejarse de la zona baja, mientras que el Athletic busca encadenar un triunfo que corte una racha de empates y lo meta en la pelea por los puestos europeos.

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La actualidad de ambos equipos

El Levante está 17° con 7 puntos en 8 fechas y no conoce la victoria desde hace varias jornadas. Viene de empatar 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, después de un 3-3 muy parejo en casa frente al Sevilla y una derrota 1-3 ante el Villarreal. La imagen es de un equipo que compite pero que le cuesta cerrar los partidos.

El Athletic Bilbao, en cambio, acumula tres empates seguidos: 0-0 ante Valencia, 0-0 ante Alavés y 1-1 frente al Elche. Son 9 unidades en 7 presentaciones que lo ubican 11°, en la mitad de la tabla, con la idea de romper esa paridad y despegar en la clasificación.

El historial entre Levante y Athletic Bilbao

El historial es ampliamente favorable al Athletic Bilbao, que se impuso en 21 de los 32 cruces frente a los 6 que ganó el Levante, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 55 tantos a favor contra 34 del conjunto valenciano.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia no cambia: el último antecedente terminó 4-2 para el Athletic como local, y en la visita anterior a Valencia también se quedó con el triunfo por 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Athletic Bilbao vs. Levante4-2Primera División
29/11/2025Levante vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
07/03/2022Athletic Bilbao vs. Levante3-1Primera División
19/11/2021Levante vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
04/03/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
26/02/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
11/02/2021Athletic Bilbao vs. Levante1-1Copa del Rey
18/10/2020Athletic Bilbao vs. Levante2-0Primera División
12/07/2020Levante vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
10/11/2019Athletic Bilbao vs. Levante2-1Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Levante suma 7 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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