Levante vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Levante llega golpeado por los números: apenas una victoria lejana en el calendario y la urgencia de sumar para no quedar más rezagado en la tabla.
Los granotas necesitan puntos para alejarse de la zona baja, mientras que el Athletic busca encadenar un triunfo que corte una racha de empates y lo meta en la pelea por los puestos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Levante está 17° con 7 puntos en 8 fechas y no conoce la victoria desde hace varias jornadas. Viene de empatar 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, después de un 3-3 muy parejo en casa frente al Sevilla y una derrota 1-3 ante el Villarreal. La imagen es de un equipo que compite pero que le cuesta cerrar los partidos.
El Athletic Bilbao, en cambio, acumula tres empates seguidos: 0-0 ante Valencia, 0-0 ante Alavés y 1-1 frente al Elche. Son 9 unidades en 7 presentaciones que lo ubican 11°, en la mitad de la tabla, con la idea de romper esa paridad y despegar en la clasificación.
El historial entre Levante y Athletic Bilbao
El historial es ampliamente favorable al Athletic Bilbao, que se impuso en 21 de los 32 cruces frente a los 6 que ganó el Levante, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 55 tantos a favor contra 34 del conjunto valenciano.
En los enfrentamientos más recientes la tendencia no cambia: el último antecedente terminó 4-2 para el Athletic como local, y en la visita anterior a Valencia también se quedó con el triunfo por 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Levante
|4-2
|Primera División
|29/11/2025
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|07/03/2022
|Athletic Bilbao vs. Levante
|3-1
|Primera División
|19/11/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|04/03/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|26/02/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|11/02/2021
|Athletic Bilbao vs. Levante
|1-1
|Copa del Rey
|18/10/2020
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-0
|Primera División
|12/07/2020
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|10/11/2019
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Levante suma 7 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.