No es ninguna novedad que Liverpool es uno de los equipos más importantes tanto de la Premier League de Inglaterra como del continente europeo y del mundo en general. Tal es así que está pensando en una figura de Real Madrid para reforzarse: Rodrygo Goes.

Los Reds, ya son Jürgen Klopp en el banco de suplentes pero sí con la presencia de Arne Slot, están tratando de encontrar el rumbo después de un tiempo con algunas turbulencias y con resultados un tanto adversos. Y hay un nombre propio que seduce.

Existe la posibilidad concreta de que Mohamed Salah abandone las filas de Liverpool de forma inminente. Todos los cañones apuntan hacia el final de la actual temporada, aunque lo cierto es que el atacante egipcio podría marcharse en el próximo mercado de pases.

En medio de ese panorama, las autoridades de Liverpool se fijaron en Rodrygo Goes, delantero brasileño que viene deslumbrando a propios y extraños con la camiseta de Real Madrid, equipo con el que viene de conquistar la UEFA Champions League.



Esta información fue proporcionada por el reconocido programa televisivo español “El Chiringuito”, donde deslizaron que Liverpool podría hacer un intento concreto para quedarse con la ficha del jugador de 23 años de edad y surgido de las divisiones menores de Santos.

“Como sabes, es mi último año con contrato en el club. Lo único que quiero es disfrutar y no pensar en ello. Nadie del club me ha hablado de una ampliación de contrato, así que jugaré mi última temporada y ya veremos al final dela campaña. No depende de mí”, señaló Salah al respecto.

Así las cosas, todos los cañones de Liverpool comenzar a apuntar hacia el ariete del seleccionado brasileño. Sin embargo, es un hecho absolutamente ineludible que Florentino Pérez y compañía no pondrán las cosas para nada sencillas para diagramar esta transferencia.

Los números de Rodrygo en Real Madrid

Rodrygo Goes acumula 56 anotaciones y 39 asistencias al cabo de 224 compromisos de carácter oficial con la camiseta de Real Madrid.

La cotización de Rodrygo

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Rodrygo Goes tiene actualmente un valor de mercado de 110 millones de euros.