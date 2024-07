No son pocas las veces que se habló de un regreso de Roberto ‘Tucu’ Pereyra a River. Sin embargo, eso no sucederá. No al menos por los próximos dos años, puesto que ese es el tiempo por el cual firmó contrato con el AEK Atenas, equipo dirigido por Matías Almeyda y que juega en la primera división griega. Y, al parecer, no será el único.

La firma del Tucu se hizo oficial el viernes por la mañana, y así lo anunció el club griego en su página oficial. Una foto del ex River junto a Evangelos Aslanidis, Presidente del AEK, completó la confirmación de que el mediocampista argentino será futbolista del club hasta el verano del 2026.

Tal y como lo anticipó el periodista Germán García Grova, el Tucu no regresará al fútbol argentino por al menos otros dos años. Para ese entonces ya tendrá, al menos, 35 años de edad.

Este vínculo con el AEK marcará su reunión con Matías Almeyda, con quien compartió plantel en River a comienzos de la década pasada, cuando el Pelado era referente y capitán del plantel, y el Tucu una de las grandes promesas surgidas de las inferiores del club.

Tucu Pereyra puso la firma y será jugador del AEK Atenas.

Tucu Pereyra cumplirá 15 años en el fútbol europeo

El Tucu lleva en el fútbol europeo desde 2011, cuando fichó por Udinese tras el descenso de River, y con pasos por Juventus y Watford de por medio, pasó los últimos cuatro años en una segunda etapa por el club italiano. Allí se convirtió en referente y capitán, con más de 200 partidos jugados.

Esos son 13 años ininterrumpidos en Serie A y Premier League, dos de las mejores ligas del mundo. Ahora, con su nuevo contrato y el fichaje por el AEK, tendrá otras dos temporadas en Europa, y cumplirá 15 años jugando en el fútbol europeo.

El Tucu Pereyra seguirá dos temporadas más en el fútbol europeo.

Su paso al AEK le permitirá ponerse en la camiseta de un club que peleará títulos en Grecia, puesto que al mando de Almeyda ya conquistó una Superliga y la Copa de Grecia, ambas en la temporada 2022/2023.

El Tucu Pereyra no será el único ex River en fichar por el AEK de Almeyda

Tras anunciarse oficialmente el fichaje del Tucu por el AEK, también comenzó a trascender la posibilidad de que otro ex River se sume al equipo: Erik Lamela. El volante ofensivo vistió la camiseta del millonario junto al Tucu y al Pelado en aquel River del 2010 y 2011.

De último paso por Sevilla, Erik Lamela también reacaerá en AEK con el pase en su poder.

Al igual que Pereyra, Lamela dejó River en 2011 y vistió las camisetas de clubes como Roma, Tottenham o Sevilla en este tiempo. Su contrato con el AEK aún no está cerrado, pero se espera que firme la próxima semana un vínculo que lo una al club griego por tres temporadas.