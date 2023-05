En el Santiago Bernabéu, este martes comenzaron las semifinales de la Champions League con un partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. Con un vibrante duelo entre dos de los mejores equipos de Europa y del mundo en la actualidad, los de Carlo Ancelotti y los de Pep Guardiola empataron 1 a 1 y dejaron la serie abierta para cualquiera de los dos.

El golazo inicial de Vinicius Junior y el empate posterior que llegó para los Citizens con un sablazo de Kevin de Bruyne marcó la paridad que hubo en el encuentro, ya que si bien el equipo inglés dominó más la pelota, el Madrid fue el equipo que generó más peligro con sus llegadas, por lo que el empate en el marcador terminó siendo justo y todo se definirá en Manchester la próxima semana.

En dicho partido disputado en el Bernabéu, quien no vio ni un solo minuto en cancha fue Julián Álvarez, ya que el argentino campeón del mundo estuvo sentado en el banco de suplentes y Guardiola tomó una llamativa decisión durante todo el partido al no haber realizado cambios en los 90 minutos, por lo que la “Araña” no tuvo la chance de ingresar ante el conjunto merengue.

Quien se mostró disconforme con esta postura de Pep fue el Kun Agüero, alguien que conoce bien al entrenador español. Desde el “Watch Party” que sale en vivo en cada partido a través de Star +, el ex delantero del City y del Barcelona soltó una fuerte frase contra Guardiola en donde se mostró sorprendido por la ausencia de Álvarez: “Lo que no entiendo es porqué no lo pone a Julián. Yo me lo pregunto, pero bueno, lo tiene a Haaland…. y Pep no se casa con nadie“.

Además, el Kun destacó que para él, el duelo ante Real Madrid era ideal para que el ex River tenga minutos en cancha: “Yo pondría a Julián casi todos los partidos porque lo necesito activo y que esté con chispa“, expresó Agüero en vivo en Star +. Sin embargo, para Guardiola el planteo del inicio era ideal para sostenerse durante los 90 minutos. ¿Tendrá chances en la vuelta la semana entrante?