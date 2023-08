Leandro Paredes no será tenido en cuenta en el PSG y esa decisión de parte del club está tomada desde hace más de un mes. Por eso, el futbolista de 29 años se encuentra entrenando junto a un grupo de jugadores que están en su misma situación dentro de la institución parisina y mientras tanto busca definir su futuro en un nuevo equipo.

Entre los interesados en su pase aparecieron clubes de la MLS, de Arabia, de Italia (Napoli, Lazio, Roma e Inter), Atlético Madrid, Galatasaray de Turquía e incluso Boca, pero finalmente el que habría tomado ventaja por sobre el resto es el conjunto turco, ya que en las últimas horas envió incluso una oferta al PSG por el pase de Paredes que el cuadro parisino aceptó.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Galatasaray está “a punto de llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain por Leandro Paredes” y el valor del traspaso rondaría los 6 millones de euros por la totalidad del pase, cifra que, para el mercado europeo, resulta llamativa porque se trata de un valor bajo.

Claro, con la decisión del PSG de venderlo y al quedarle solo un año de contrato, el club parisino aceptó una oferta que es de un tercio de su valor de mercado y que no deja de llamar la atención, debido a la jerarquía de Leandro Paredes. Además, montos similares se han visto en el fútbol argentino, por lo que quedará la duda de qué hubiera pasado si el campeón del mundo decidía regresar a Boca en este mercado de pases.

¿Qué falta para que Paredes sea jugador de Galatasaray?

Fabrizio Romano aclara que el acuerdo por los 6 millones de euros es un hecho entre los clubes, pero Paredes aún no le dio el sí a Galatasaray, por lo que aún no se confirmó que será futbolista del equipo turco. En paralelo, la Roma también se interesó en el surgido en Boca, pero corre de atrás en relación a las negociaciones al no haber enviado una propuesta a PSG. En los próximos días, su futuro estará definido.

¿Por qué Boca no ofertó finalmente por Paredes?

El futbolista de 29 años afirmó en más de una ocasión que su idea es regresar a Boca en plenitud, pero que este año no era el momento debido a que quería seguir en Europa. Por lo tanto, Galatasaray se le presentó como una oportunidad para disputar el torneo de Turquía y la Champions League. Ante este deseo de Paredes sobre su futuro, Boca decidió no presionar por él en este mercado y esperar que se dé su llamado para volver a vestir la camiseta xeneize, algo que se habló por última vez cuando estuvo en la despedida de Juan Román Riquelme.