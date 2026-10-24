Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están pegados en la tabla y las últimas fechas no ayudaron a despejar las dudas.
Con apenas ocho puntos cada uno, el que gane se aleja un poco del fondo y respira antes de que la tabla se achique más.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander llega golpeado después de caer 0-2 como visitante ante Osasuna. Antes había rescatado un empate 2-2 de local frente a Valencia, aunque el antecedente más duro sigue siendo la goleada 0-5 que sufrió ante Celta. Son 8 puntos en 9 fechas y el 17° puesto, una posición que obliga a reaccionar antes de que la distancia con la salvación se agrande.
El Espanyol tampoco encuentra la regularidad: cayó 0-1 de local ante Atlético de Madrid y antes había sumado un punto en su visita a Málaga, en un 1-1 que supo a poco. El traspié más preocupante llegó ante Elche, una derrota 1-3 como local que todavía pesa. Con los mismos 8 puntos que su rival de turno, marcha 16° y necesita cortar la seguidilla de resultados flojos.
El historial entre Racing de Santander y Espanyol
El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una ligera ventaja para el Espanyol, que ganó 14 veces por 10 del Racing, con 12 empates en el medio. En goles la cuenta está prácticamente pareja, 41 a 40 a favor del equipo catalán, lo que confirma que nunca fue una serie con un dominador claro.
En el enfrentamiento más reciente, de 2024, el Racing de Santander se impuso 2-0, aunque un año antes había sido el Espanyol el que ganó 2-0 en el cruce anterior. Los resultados previos a esos dos partidos también muestran paridad, con triunfos repartidos de los dos lados en la última década larga de cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2024
|Racing de Santander vs. Espanyol
|2-0
|Segunda División
|19/08/2023
|Espanyol vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|19/03/2012
|Espanyol vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|22/10/2011
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|03/04/2011
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-2
|Primera División
|14/11/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-0
|Primera División
|14/04/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-1
|Primera División
|06/12/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|0-4
|Primera División
|19/04/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|23/11/2008
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 11:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.