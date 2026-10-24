Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están pegados en la tabla y las últimas fechas no ayudaron a despejar las dudas.

Con apenas ocho puntos cada uno, el que gane se aleja un poco del fondo y respira antes de que la tabla se achique más.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander llega golpeado después de caer 0-2 como visitante ante Osasuna. Antes había rescatado un empate 2-2 de local frente a Valencia, aunque el antecedente más duro sigue siendo la goleada 0-5 que sufrió ante Celta. Son 8 puntos en 9 fechas y el 17° puesto, una posición que obliga a reaccionar antes de que la distancia con la salvación se agrande.

El Espanyol tampoco encuentra la regularidad: cayó 0-1 de local ante Atlético de Madrid y antes había sumado un punto en su visita a Málaga, en un 1-1 que supo a poco. El traspié más preocupante llegó ante Elche, una derrota 1-3 como local que todavía pesa. Con los mismos 8 puntos que su rival de turno, marcha 16° y necesita cortar la seguidilla de resultados flojos.

El historial entre Racing de Santander y Espanyol

El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una ligera ventaja para el Espanyol, que ganó 14 veces por 10 del Racing, con 12 empates en el medio. En goles la cuenta está prácticamente pareja, 41 a 40 a favor del equipo catalán, lo que confirma que nunca fue una serie con un dominador claro.

En el enfrentamiento más reciente, de 2024, el Racing de Santander se impuso 2-0, aunque un año antes había sido el Espanyol el que ganó 2-0 en el cruce anterior. Los resultados previos a esos dos partidos también muestran paridad, con triunfos repartidos de los dos lados en la última década larga de cruces.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/02/2024 Racing de Santander vs. Espanyol 2-0 Segunda División 19/08/2023 Espanyol vs. Racing de Santander 2-0 Segunda División 19/03/2012 Espanyol vs. Racing de Santander 3-1 Primera División 22/10/2011 Racing de Santander vs. Espanyol 0-1 Primera División 03/04/2011 Espanyol vs. Racing de Santander 1-2 Primera División 14/11/2010 Racing de Santander vs. Espanyol 0-0 Primera División 14/04/2010 Racing de Santander vs. Espanyol 3-1 Primera División 06/12/2009 Espanyol vs. Racing de Santander 0-4 Primera División 19/04/2009 Espanyol vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 23/11/2008 Racing de Santander vs. Espanyol 3-0 Primera División

Horario del partido

Argentina: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Espanyol suma 8 puntos en el torneo.