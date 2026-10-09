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Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la LaLiga

Rayo Vallecano y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Vallecano vs. Athletic, LaLiga
Vallecano vs. Athletic, LaLiga

Athletic Bilbao visita a Rayo Vallecano este sábado 10 de octubre en el Vallecas Stadium por la octava jornada de la LaLiga.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • Argentina: 09:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Rayo Vallecano empató 1-1 como visitante ante Osasuna en la fecha anterior. Rayo Vallecano está 12° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Espanyol.

En su último compromiso, Athletic Bilbao empató 0-0 como local ante Alavés. El conjunto marcha 10° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Elche.

El historial entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao

Rayo Vallecano y Athletic Bilbao se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 6 triunfos de Rayo Vallecano, 21 de Athletic Bilbao y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
25/08/2025Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano1-0Primera División
13/04/2025Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano3-1Primera División
01/12/2024Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
25/05/2024Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao0-1Primera División
02/12/2023Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
05/03/2023Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
17/09/2022Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano3-2Primera División
23/01/2022Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao0-1Primera División
21/09/2021Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano1-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Rayo Vallecano y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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