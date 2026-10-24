Rayo Vallecano vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 09:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo llega con la chance de meterse en zona tranquila de la tabla si encadena un buen resultado, algo que no logra desde hace varias fechas. El Elche, en cambio, necesita cortar una racha de empates que lo deja sin despegar del fondo.

Ninguno de los dos pudo ganar en sus últimas presentaciones y eso le da un condimento extra a un partido que puede acomodar bastante las cosas para el que se lleve los tres puntos.

La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano no conoce la victoria desde hace dos fechas: empató 1-1 como visitante ante Getafe y antes había igualado también 1-1 contra Osasuna. Antes de esa racha había ganado 2-1 frente al Espanyol, el último triunfo que tiene en el campeonato. Está 14° con 9 unidades en 8 partidos, en una zona media que podría mejorar bastante si consigue hilvanar resultados en casa.

El Elche viene de dos empates sin goles seguidos, 0-0 como visitante ante Villarreal y 0-0 de local frente al Celta, después de haber ganado 3-1 ante el Espanyol. Esa alternancia lo tiene 18° con 7 puntos en 9 fechas, en una posición incómoda que lo obliga a salir de Vallecas con algo más que un empate si quiere despegarse de los puestos bajos.

El historial entre Rayo Vallecano y Elche

El historial entre ambos está lejos de ser parejo: de 25 enfrentamientos, el Elche ganó 16 por apenas 5 del Rayo, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente, 44 a 27 a favor del equipo alicantino. En los antecedentes más recientes el dominio es claro, con dos goleadas de 4-0 para el Elche en los últimos cruces directos, aunque el partido más reciente de todos lo ganó el Rayo por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/04/2026 Rayo Vallecano vs. Elche 1-0 Primera División 21/12/2025 Elche vs. Rayo Vallecano 4-0 Primera División 29/04/2023 Elche vs. Rayo Vallecano 4-0 Primera División 03/10/2022 Rayo Vallecano vs. Elche 2-1 Primera División 18/02/2022 Elche vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 17/10/2021 Rayo Vallecano vs. Elche 2-1 Primera División 16/01/2021 Rayo Vallecano vs. Elche 2-0 Copa del Rey 08/03/2020 Rayo Vallecano vs. Elche 2-3 Segunda División 05/10/2019 Elche vs. Rayo Vallecano 1-1 Segunda División 21/01/2017 Rayo Vallecano vs. Elche 1-1 Segunda División

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Horario del partido

Argentina: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis