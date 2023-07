Con un River en pleno movimiento durante el presente mercado de pases, las apariciones de Enzo Francescoli en distintas partes del mundo sorprende a más de un hincha del Millonario cuando se encuentra con la noticia. A pocos días de filtrarse su reunión con Hernán Berman en Buenos Aires, donde casualmente se encontraba Mateo Retegui, el secretario técnico de La Banda fue visto en Italia.

El motivo no es ningún secreto: el club de Núñez está muy cerca de cerrar el fichaje de Facundo Colidio, cuya ficha todavía le pertenece al Inter de Milán. Es por eso que Enzo se trasladó hasta Europa para ultimar detalles de lo que podría ser el refuerzo del mercado para River, luego de que el ex Tigre haya protagonizado una mini-novela con Boca incluido.

No obstante, no todo fue trabajo para Francescoli en su aventura por Italia. El uruguayo también se dio el lujo de pasar por las instalaciones del Cagliari, club donde es gran ídolo, y saludó a las distintas figuras que componen actualmente al plantel de los Rossoblu. Curiosamente, uno de los encuentros que tuvo Enzo allí fue con un querido ex Boca: su compatriota Nahitan Nández.

Además de tomarse algunas fotos con el mediocampista del Cagliari, publicadas en la cuenta oficial del club, ambos mantuvieron un cordial diálogo en la visita del dirigente de River. Misma situación se dio con otro charrúa, Gastón Pereiro, mientras el plantel se apronta para la temporada 2023/24. Otro de los cruces de lujo de Francescoli fue con el mítico entrenador italiano Claudio Ranieri, con quien tuvo grandes muestras de afecto según se ve en el video publicado por la institución italiana. Una grata visita del Príncipe.