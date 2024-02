En la conferencia de prensa previa al partido que Barcelona disputará como visitante del Celta de Vigo este sábado, por la vigesimoquinta jornada de La Liga, Xavi Hernández vivió un momento incómodo relacionado a que el interés de muchos de los allí presentes no radicaba en su equipo ni en dicho compromiso sino más bien en conocer su opinión sobre el probable arribo de Kylian Mbappé al fútbol español a partir de la próxima temporada.

“No tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que el jugador se marcha del PSG. Cuando sea oficial (que llega a La Liga, muy probablemente para reforzar al Real Madrid) me lo vuelves a preguntar. Nuestra situación es otra. Es acabar bien la temporada, centrarnos mañana en el Celta, en nuestra eliminatoria de Champions y en tratar de ir recortando en La Liga. Estamos centrados en eso”, respondió el DT ante la primera consulta.

Pese a su intento de salir de manera elegante del aprieto de tener que referirse a la novela de Kylian Mbappé, Xavi Hernández terminó molestándose por las recurrentes consultas al respecto. “¡Pero no me preguntes más por Mbapé, de verdad. No voy a hablar más de eso. Lo siento. Creo que no debo hablar”, protestó.

Si bien en las últimas horas se buscó instalar desde la prensa española la posibilidad de que Barcelona hiciera el intento de pujar por el fichaje del delantero francés, todo indica que recalará en Real Madrid, club que según se avanzó en El Chiringuito ya ha mantenido conversaciones con él y le ha hecho una oferta formal.

Luis Enrique también evitó hablar

En París, Luis Enrique tampoco quiso profundizar sobre la novela de Mbappé, incluso después que el club francés confirmara que no continuará una vez finalizada la temporada. “Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, les daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son los que tienen que hablar”, argumentó el técnico español.

Mbappé ya le habría comunicado a sus compañeros la decisión de marcharse

Kylian Mbappé se presentó al entrenamiento del PSG por primera vez desde que se confirmó la noticia de su partida a fin de temporada y según avanzó desde Francia la cadena RMC aprovechó el momento para confirmarle personalmente a sus compañeros la decisión. Mientras en España aseguran que el delantero ya cuenta con la oferta formal del Real Madrid sobre la mesa, en Francia dan por hecho que jugará para el equipo Merengue el próximo curso.