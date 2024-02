Tras algunos idas y vueltas con respecto a su futuro, finalmente Kylian Mbappe tomó la decisión de dejar de ser jugador del Paris Saint Germain de cara a la próxima temporada, ya que no renovará su contrato y se quedará con el pase en su poder para negociar con cualquier equipo.

“Kylian Mbappé le ha informado al Presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que dejará el club como agente libre”, informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, que agregó: “Los términos de su salida todavía no han sido acordados, pero dejará París en el verano. Kylian todavía tiene que completar sus compromisos con el club”.

Con esta decisión tomada, uno de los equipos interesados al igual que en las temporadas pasadas, es el Real Madrid, que ya se plantó y le puso condiciones en el salario al delantero francés de 25 años para que sea su nuevo refuerzo a partir del 1ero de julio de este año.

Acorde a lo informado por Fabrizio Romano, la propuesta de salario fijo del Real Madrid para Kylian Mbappé es mucho más baja que la realizada en el verano de 2022, y también más baja que el salario actual que percibe en el PSG, ya que quiere que llegue al club en sus condiciones después de pasar años en esta saga.

Siguiendo con la información, agregó que la propuesta de contrato, ya en manos del delantero, que ahora tendrá que tomar una nueva decisión en su carrera, ya que también tiene otras ofertas de equipos de la Premier League para que llegue con el pase en su poder.

La liga de Inglaterra, otra de las variantes para que Mbappé siga su carrera

Pero claro, la Premier League es la Premier League, y allí hay varios clubes que podrían acomodar sus planteles y balances para intentar ficharlo. El Fair Play Financiero de la liga inglesa es un tanto más estricto que el del resto de Europa, por lo que clubes como Arsenal, Chelsea y Liverpool -por ahora los destinos más probables- tendrán que hacer algunos ajustes para poder encajar a Mbappé en sus planes.

PSG perderá una fortuna por dejar a Mbappé salir libre

La indecisión por parte del PSG en los últimos mercados y sus negativas para vender a Mbappé le terminan por costar más de la cuenta. Si bien Mbappé valió cada uno de los 180 millones que los parisinos le pagaron al Monaco en su momento, no sacarán ningún rédito ahora que deja el club.

PSG entabló negociaciones con Real Madrid y varios clubes árabes en los últimos dos años, pero a Al Khelaifi no le convencía la oferta de Los Blancos, y Mbappé no quiso irse a Arabia, lo cual trabó toda clase de transferencia, por lo que ahora, a partir del 1ero de julio, será jugador libre y al tomar la decisión de no renovar su contrato, ya tiene la potestad de negociar con su próximo club.