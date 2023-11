La reacción de Gringo Cingolani al inminente arribo de Gallardo al fútbol árabe: "No hay necesidad"

El acuerdo que Marcelo Gallardo ya habría hecho efectivo para convertirse en el nuevo entrenador del Al Ittihad de Arabia Saudita generó especial sorpresa en el fútbol argentino, sobre todo por la gran cantidad de ofertas que el ex director técnico de River había rechazado en los últimos meses desde el fútbol europeo.

Hasta el momento, parecía que la prioridad del Muñeco para dar continuidad a su carrera estaba ligada exclusivamente al ámbito deportivo y a los desafíos ambiciosos en ese sentido. Sin embargo, el hecho de que esté a una firma de convertirse en uno de los tres entrenadores mejor pagos del mundo invita a sospechar, al menos hasta que exprese sus propias motivaciones, que viró esos objetivos al plano económico.

Sobre esta situación se manifestó el periodista Rodolfo Cingolani en TyC Sports, sorprendido de que algunos de sus colegas intentaran justificar las razones que podría tener Marcelo Gallardo para aceptar el ofrecimiento saudí. “Baja un marciano y le preguntás ‘¿quién crees que gana más? ¿Klopp, Guardiola, Ancelotti o Gallardo?’ ¡No me hagan reír! Gallardo tiene toda la potestad para ir a Arabia y a mí me parece fantástico. Pero no hay necesidad, para las viudas de Gallardo, de decir que va a ser el mejor pago del mundo para justificar que se va a Arabia. ¡No hay necesidad!”, ironizó.

Mientras se espera por una comunicación oficial de Al Ittihad al respecto, trascendió que el salario del entrenador argentino superaría ampliamente la línea de los 20 millones de euros anuales. Además, se avanzó que firmaría con el club que tiene a Karim Benzema como gran figura un contrato vinculante hasta junio de 2025, con posibilidad de extenderlo por dos temporadas más.

¿Paso atrás en la carrera de Gallardo?

Más allá de las bondades económicas que representará para Marcelo Gallardo la vinculación a Al Ittihad, un debate que se encendió en Argentina en las últimas horas tiene que ver con si ese arribo significará un paso atrás en su carrera deportiva como entrenador luego del exitoso ciclo en River que dejó 14 nuevos títulos en las vitrinas del club.

Sin embargo, la carrera de un director técnico no puede analizarse como la de un futbolista. Para cualquier jugador de jerarquía que no esté atravesando sus últimos años como profesional, mudarse al fútbol árabe, incluso cuando son cada vez más las figuras que allí se acumulan, bien podría significarle perderse del mapa futbolístico de élite. En el caso de los entrenadores, esto es muy diferente. Desarrollarse en un nuevo fútbol, conocer nuevas idiosincrasias deportivas, será experiencia acumulada trasladable a cualquier parte del mundo sin correr riesgos de que vayan a cerrarse otros mercados en el futuro. Manuel Pellegrini, por mencionar un caso de pasado riverplatense, estuvo tres años en el fútbol de China y sus experiencias posteriores fueron en la Premier League de Inglaterra y La Liga de España.

Mundial de Clubes, el gran objetivo

Con el equipo algo relegado en la Súper Liga Saudí, el Mundial de Clubes aparece como el gran objetivo de la temporada y la posibilidad para Marcelo Gallardo de competir ante equipos de élite como Manchester City, campeón de Champions League, y Fluminense, que recientemente conquistó derrotando a Boca la primera CONMEBOL Libertadores de su historia.

La competencia dará inicio el 12 de diciembre y se extenderá hasta el 20. Por realizarse en Arabia Saudita, tendrá a Al Ittihad como anfitrión. Además, competirán León de México, Urawa Red Diamonds de Japón, Al Ahly de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda.