En el marco de la fecha 29 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, en el King Abdullah Sports City, el equipo comandado por el argentino Marcelo Gallardo, Al Ittihad, recibía a Al Shabab con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir en la pelea por clasificar a competencias internacionales.

Mientras se disputaba la primera mitad, con el marcador igualado 0 a 0, el Muñeco se mostró molesto con sus jugadores, y en el borde del área para los entrenadores, comenzó a hacerle señas a sus dirigidos, debido a que quería que aumenten la presión a la hora de recuperar la pelota tras pérdida.

Luego de esto, la transmisión enfocó en primer plano al director técnico argentino y allí se pudo ver su cara de malestar, ya que los futbolistas de su equipo no estaban obedeciendo con sus indicaciones para ir en búsqueda del primer tanto del partido para ponerse en ventaja.

Comenzó a surgir el rumor de que Gallardo podría irse de Arabia Saudita

La información sobre la salida de Gallardo surgió desde Arabia Saudita. El periodista Ali al Qahtani lo informó a través de su cuenta de X (Twitter). Rápidamente, fue replicado por una de las cuentas partidarias del Ittihad, Itti Studio en la misma red social.

Sin embargo, el técnico argentino no tiene intenciones de salir de Ittihad. De hecho, BOLAVIP reveló hace algunos días los planes a futuro que tiene para su carrera: continuar la próxima temporada al frente del equipo de la ciudad de Yeda. Además, el rumor sobre su salida sorprende, ya que, si bien los resultados no han acompañado, el ex técnico de River se encuentra cómodo en Arabia Saudita.

Por otro lado, durante las últimas semanas, también fue relacionado con la política de River cuando salió el rumor sobre su intención de ser vicepresidente para manejar todo el fútbol del club. Sin embargo, esto fue desmentido. Tampoco lo moviliza la opción de Europa, más allá de haber aparecido como opción para dirigir al AC Milan de Italia.

Los números de Marcelo Gallardo en Al Ittihad

Desde su llegada al equipo árabe, el entrenador argentino lleva dirigidos un total de 26 partidos, en los que logró 14 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Además, aún no logró títulos.