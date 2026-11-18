La Federación Internacional actualizó el escalafón luego de los partidos amistosos y la UEFA Nations League.

La Selección Argentina cerró la Fecha FIFA de noviembre con un saldo de una derrota y una victoria en lo que fue la primera ventana internacional tras el retiro de Lionel Messi, su gran figura a lo largo de las últimas dos décadas.

A pesar de la baja del astro, la Albiceleste cuenta con talento suficiente para afrontar el próximo ciclo. Por el momento, el elenco dirigido por Lionel Scaloni se mantiene en la segunda posición del Ranking FIFA luego de la actualización de este miércoles.

Con 1966.13 puntos, el combinado argentino se ubica solamente detrás de España, la campeona del mundo, que acumula 2004.48 unidades luego de haber obtenido el título, precisamente ante la Albiceleste. El podio lo completa Francia con 1950.82 puntos.

Con dos triunfos ante Niger en la Copa Africana de Naciones, Marruecos consiguió escalar dos posiciones en el Ranking FIFA para meterse en el Top 5, superando a Portugal y Brasil. Además, Colombia trepó un puesto hasta el décimo lugar con un empate y un triunfo en amistosos ante Chile sin conceder goles.

El Top 10 del Ranking FIFA. (fifa.com)

Las próximas ventanas internacionales pautadas por FIFA

2027 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre.

22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre. 2028 20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre.

20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre. 2029 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre.

19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre. 2030 18 al 26 de marzo; 3 al 11 de junio*

*última previa al Mundial 2030.

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