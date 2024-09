A los 39 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo una pieza fundamental para la Selección Portuguesa. Este jueves, el atacante marcó uno de los goles en la victoria del combinado luso ante Croacia por la fase de grupos de la Nations League de Europa.

Con un desvío en el área chica, el delantero de Al-Nassr la mandó al fondo de la red para gritar el segundo en lo que sería triunfo por 2-1. Tras el encuentro, soltó una frase que se volvió viral y generó gran controversia rápidamente en redes sociales.

Con hincapié en su 900° grito en el fútbol, Ronaldo se refirió a los récords que consiguió a lo largo de su carrera y no pudo evitar mencionar su gran cuenta pendiente: la conquista de una Copa del Mundo. Sin embargo, minimizó su déficit en el torneo más importante del planeta.

“Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial. Ya he ganado dos títulos con Portugal que quería mucho. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords llegan de forma natural“, explicó el Bicho.

Ronaldo se aleja como el máximo goleador de selecciones

Con su festejo ante los croatas, el Bicho alcanzó la cifra de 131 tantos con el combinado portugués. Así, saca aún más ventaja entre los máximos artilleros de la historia a nivel internacional.

En el segundo puesto aparece nada menos que Lionel Messi, que acumula 109 con la Selección Argentina. Su gol ante Canadá en los cuartos de la Copa América le sirvió para igualar al iraní Ali Daei, que consiguió ese número con un promedio de gol mayor al de los dos astros.