El domingo 12 de diciembre no fue un día más en el fútbol argentino. Luego de la caída de Newell's ante San Lorenzo en la última fecha de la Liga Profesional, Ignacio Scocco anunció oficialmente su retiro del profesionalismo mediante un conmovedor posteo en sus redes sociales. El goleador de 36 años colgó los botines y tanto sus seres queridos como los hinchas de la Lepra y del Millonario le acercaron sus felicitaciones por su increíble trayectoria.

Este jueves, Nacho brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del club rosarino post-anuncio de su retiro y no pudo contener sus lágrimas en un difícil momento personal. “Quise despedirme aquí, en el lugar donde fui feliz y pasé los momentos mas lindos de mi carrera. Fui feliz acá como nunca me lo imaginé. Siempre elegí volver porque lo mandaba el corazón”, señaló el ahora exfutbolista en dedicatoria a una institución tan querida para él como lo es Newell's Old Boys.

Después del momento emotivo, Scocco tuvo la posibilidad de dialogar junto al equipo de ESPN F360 para repasar los distintos puntos que dejó una carrera más que exitosa. Sobre el cierre de la entrevista, la periodista Agostina Larocca le propuso al delantero el armado de un equipo íntegramente compuesto por sus excompañeros, en los distintos clubes por donde pudo jugar. "Qué compromiso", expresó Nacho entre risas.

El exfutbolista comenzó el juego con total decisión: Franco Armani ocupa el arco en el XI ficticio. Siguiendo con la línea de River, Scocco agregó a tres jugadores más que supieron vestir la banda roja y son Milton Casco como lateral derecho, Jonatan Maidana como primer central y Leonel Vangioni en el carril izquierdo. La defensa se completa con la infaltable presencia de Gabriel Heinze en la zaga. Pasando al mediocampo, dos referentes del Millonario aparecieron en escena: Enzo Pérez y Leonardo Ponzio comparten mediacancha con Pablo Pérez, dos que supieron ser rivales en varias ediciones del Superclásico.

Otro de los apellidos que no podían faltar en el armado del equipo era el de Maximiliano Rodríguez, su gran compañero de aventuras en Newell's y también de reciente retiro del fútbol. Junto a la "Fiera" aparece una nueva figura histórica de River y se trata de Andrés D'Alessandro, excompañero de Nacho en el Inter de Porto Alegre. Allí también tuvo la oportunidad de jugar con Diego Forlán y Scocco también lo sumó al plantel para terminar con el armado.

A modo de broma, el símbolo de la Lepra también quiso agregar a Rivaldo y argumentó: "Jugamos un par de amistosos juntos, no lo puedo dejar afuera". Para cerrar el juego solo faltaba elegir al entrenador del equipo e Ignacio se decantó por una dupla de excelencia: Marcelo Gallardo junto a Gerardo Martino. ¡Qué equipazo!

+ El XI de excompañeros que eligió Scocco:

Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Gabriel Heinze, Leonel Vangioni; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Pablo Pérez; Maximiliano Rodríguez, Andrés D'Alessandro y Diego Forlán. DT: Marcelo Gallardo y Gerardo Martino.