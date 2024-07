Ángel Di María habló con el medio Rosario 3 y decidió terminar con las distintas versiones sobre los motivos que lo llevaron a dejar atrás la opción de volver a ser jugador de Rosario Central, el sueño que tenía tanto Fideo como los hinchas del Canalla desde hace varios años.

“Fue muy dura para mí como para mi familia, que tenía la misma ilusión que yo. Lo dije porque es lo que siempre quise y el sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio”, le dijo en primera instancia al periodista Juan Pedro Aleart.

Luego, explicó: “A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia”.

A continuación, Fideo reveló que tenía todo listo para mudarse a Rosario y cumplir su sueño de volver a vestir la camiseta de la Academia. “Ellas (mis hijas) eran las primeras que querían venir. Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza, había anotado las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada, y las nenas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos. Nosotros cuatro fuimos los que más sufrimos, porque antes que sea el sueño de cualquier hincha era el mío, mi sueño, el de mi familia”.

Cuándo decidió no volver a Rosario Central

Di María reveló que su decisión maduró durante la Copa América 2024.

“La decisión la tomé yo después de que pasó la primera amenaza”, reveló Di María. “Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible volver, eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije ‘para la mierda’. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no. Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo, que fue en mayo, y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese”.

Luego, la gloria de la Selección Argentina contó detalles de los mensajes que recibió para no volver a Central. “Hubo una amenaza en el barrio de mis papás. Salió en todos lados, y simultáneamente hubo otra amenaza en la inmobiliaria de mi hermana que no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron. Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija Pia. También nombraban a Bullrich y Pullaro, que querían que se vayan. Después se sumó la amenaza de la estación de servicio donde tiraron los tiros, que no fue hace mucho tiempo. Ahí podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves”.

Sobre aquellos que lo criticaron por tomar la decisión de no pegar la vuelta al club de sus amores, Di María expresó: “Los que no entienden mi postura es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. No te olvides que antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario”. El regreso tendrá que esperar un tiempo más.