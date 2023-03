Se conoció el fin de ciclo por parte de Hugo Ibarra como entrenador de Boca después de ocho meses de gestión al ser asumido en el cargo el 11 de julio de 2022. 36 partidos con 20 triunfos, siete empates y nueve derrotas reflejaron una efectividad del 62.04% mas la obtención de la Liga Profesional y Supercopa Argentina 2022.

La decisión fue consensuada con los miembros del Consejo de Fútbol, actualmente compuesto por Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio "Chicho" Serna, pero determinada principalmente por el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme. ¿Las razones? El bajo rendimiento del plantel en el último tiempo y una posible mala relación del "Negro" con el equipo. A su vez, el periodista Flavio Azzaro añadió un ítem más que costó su salida, siendo el encuentro del ex lateral derecho "Xeneize" con Rafael Di Zeo, jefe barrabrava de "La 12", tras la derrota 3-2 contra Instituto.

¿Quién aparece como primer candidato a ocupar su cargo en Boca? Gerardo Martino. El hombre que tuvo paso como jugador y entrenador de Newell's Old Boys, siendo ídolo tras ser campeón en ambas facetas, consta de un currículum muy amplio y exitoso. Es por ese motivo que repasaremos cuándo dirigió el "Tata" por última vez a un club, ya que en el último tiempo comandó las filas de la Selección de México.

¿Cuándo dirigió el Tata Martino por última vez a un club?

El Tata Martino dirigió por última vez en un club en los años 2017 y 2018 cuando formó parte del Atlanta United de Estados Unidos. Fue anunciado el 27 de septiembre de 2016, pero su comienzo oficial ocurrió el 5 de marzo de 2017, en la derrota 2-1 como local contra New York Red Bulls. Su etapa al mando de "The Five Stripes" fue de 74 partidos, 40 triunfos, 17 empates y mismo número de derrotas, con 61.71% de efectividad, logrando ni más ni menos que la MLS Cup 2018 en su primera experiencia en el fútbol estadounidense.

Recordemos que liderar un club no es lo mismo que la Selección, que es donde en el último tiempo se lo observó al Tata por los tres años al frente de México entre 2019 y 2022. Principalmente por lo que implica la tarea del día a día y más aún en una institución de la exigencia que implica Boca. Pero Martino sabe al respecto, ya que en 2013-14 estuvo al frente de Barcelona obteniendo la Supercopa Española, además de ser subcampeón de La Liga y la Copa del Rey sumado a la eliminación en cuartos de final por la Champions League.