En el cierre de la jornada dominical, Estudiantes empató 1-1 frente a Vélez por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional luego de haber estado debajo del marcador durante casi todo el partido. Fue en el segundo tiempo cuando el "Ruso" Zielinski decidió mandar a la cancha a Leandro Díaz, quien se encargó de igualar el compromiso en el Estadio José Amalfitani para salvaguardar el invicto del Pincha a lo largo del campeonato.

Tras el pitazo final, el delantero pasó por los micrófonos de TNT Sports y sorprendió a todos hablando de un tema que poco se toca en el mundo del fútbol. "Acá me aguantaron un poco más. En otros lados me corrían cada seis meses", le respondió entre risas a Juan Pablo Varsky, que le había consultado por su fuerte conexión con Estudiantes, para darle pie a una confesión que lleva larga data.

"Confiaron en mí ese año y medio que no estaba bien de la cabeza. El club, los médicos y los kinesiólogos me ayudaron. Todo esto es el fruto del esfuerzo que metí en los entrenamientos. Los doctores del club me ayudaron un montón. También algunos dirigentes que estuvieron cerca de nosotros y ahora puedo jugar con más tranquilidad. El Ruso confía en mí y sabe lo que puedo dar", expresó el atacante.

A raíz de su experiencia, Díaz se involucró en la causa y dejó un profundo mensaje al respecto. "Cuando uno tiene depresión tiene que hablarlo. No sé cómo agradecerles. Siempre se los digo. No saben todo lo que me ayudaron. Un día me agarró el doctor Hugo y empecé a tratarme. Lo demás vino solo. Gracias a dios, se me están dando las cosas", confesó.

"Es difícil cuando no lo contás. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Empecé a jugar, me empecé a soltar y demostré que puedo jugar en Estudiantes. Me aguantaron muchos partidos. Cuando vino la gente me ayudó un montón en lo anímo. Todo es gracias a Estudiantes", afirmó el delantero contundentemente. Leandro Díaz hoy disfruta su pasar goleador y no se olvida de lo que han hecho por él en La Plata.