Esta noche arrancará la primera fecha de la Liga Profesional debido al ajustado calendario que obliga a todas las ligas a terminar antes del Mundial. El Torneo de Reserva no fue la excepción y ayer tuvo su inicio con dos encuentros: la goleada de Racing ante Huracán y el triunfo de Newell's sobre Banfield.

Este campeonato siempre se pone interesante por la cantidad de juveniles que participan en él. De hecho, esta etapa tiene un condimento extra porque muchos de los que arrancan destacándose terminan apareciendo en Primera en el corto plazo. La particularidad es que esta competencia cuenta con un llamativo formato.

Como todos saben, los duelos de Primera y Reserva coinciden casi siempre, sobre todo en estas instancias de todos contra todos. Sin embargo, para esta edición se tomó una decisión: se invertirán las localías respecto a las de la Liga Profesional. ¿Qué quiere decir? Si un equipo es local en el torneo principal, en reserva será visitante.

El trasfondo de esta decisión es que los clubes tengan sus estadios liberados para que puedan ser utilizados por los pibes, algo que habitualmente no sucede cuando la Primera juega ese mismo fin de semana. Como no todos los predios son ideales para una televisación, buscarán que haya más partidos en esa clase de escenarios. De todas formas, eso no quiere decir que todos pasen a jugar en la cancha principal.