Rodrigo Aliendro fue la figura más buscada del mercado de pases y, después de haber sonado para casi todos los grandes, finalmente será flamante refuerzo de River para la Copa Libertadores. Este lunes por la mañana, el mediocampista pasó por la clínica para hacerse los estudios médicos y así poder firmar su nuevo contrato con el Millonario.

Para que su arribo a Núñez sea una realidad, Aliendro tuvo que recurrir a Agremiados para liberar su contrato con Colón y ser inscripto por La Banda para la Copa. Confirmado el papeleo, el volante dejó de ser jugador del Sabalero y el domingo por la noche decidió publicar una emotiva carta para despedirse del conjunto santafesino.

"Hoy siento la necesidad de llegar a cada uno de ustedes por todo lo que me hicieron vivir estos tres años. A lo largo de este tiempo me tocó vivir juntos momentos buenos y momentos no tan buenos, pero tengo la tranquilidad que lo dimos todo, siempre. Ustedes apoyando y mi compañeros y yo en la cancha", comenzó la publicación de Aliendro que fue directamente al corazón del hincha del Raza.

El ex Atlético Tucumán no se olvidó del trofeo que ganó con Colón en la recordada final contra Racing. "Aquel 4 de junio de 2021 permanecerá en mi memoria. Haber aportado mi pequeño granito de arena para hacer realidad el sueño de toda mi vida me llena de orgullo y lo llevaré eternamente en mi corazón", afirmó mediante sus redes sociales.

"Hoy siento que Colón, Santa Fe y ustedes me han adoptado para siempre, a mí y también a mi familia y eso se los voy a agradecer siempre. Conocimos gente maravillosa que formará parte de nuestra vida en cada instante", agregó el ahora jugador de River para luego cerrar con la parte más emotiva de la carta.

"Hoy toca dar vuelta la página. Gracias a ustedes por apoyar siempre, gracias a todos mis compañeros de estos 3 años, gracias a cada trabajador y trabajadora del club que han estado en el día a día con nosotros, gracias a los cuerpos técnicos que han pasado y gracias a los directivos. Estarán siempre en mi corazón, jamás hubiese imaginado tanto cariño hacia nosotros, soy un privilegiado de haber cumplido este sueño junto a ustedes. Por siempre en mi corazón, gracias y hasta pronto", cerró. Una historia de amor que llega a su fin, aunque Aliendro no le cierra las puertas a un posible regreso a Colón.