"Soy hincha de San Lorenzo", dijo alguna vez Luis Suárez allá por el 2014, desatando la locura de los simpatizantes del Ciclón. Los años pasaron y en 2022 varios soñaron con verlo con la camiseta de River. Sin embargo, parece que su cariño se fue para otro lado.

El uruguayo dialogó con el Kun Agüero en el entretiempo de Manchester City vs. Liverpool. El argentino le venía sacando charla por su flamante llegada a Nacional de Uruguay, asegurando que se iba a hacer hincha de ese equipo. Lucho le devolvió la pared...

"Yo con Rodri (De Paul) me peleaba, porque me decía 'dale Academia', pero yo le decía 'no, yo soy del Rojo, como el Kun", soltó el goleador charrúa, que ahora tiró un guiño para el mismísimo Independiente ¡Ponete de acuerdo, Luis!

+ Suárez y su vieja declaración sobre San Lorenzo

"Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época”, dijo hace un par de años. Lo cierto es que Suárez es realmente hincha de Nacional, y bastante contentos tiene a sus simpatizantes.