El ex DT de Racing y San Lorenzo manifestó su descontento por la llegada de Carlitos a Rosario Central en su debut como entrenador.

Caruso Lombardi, sin filtro contra Tevez: "No puede dirigir"

Durante horas de la tarde del miércoles se dio uno de los "bombazos" del año en la Liga Profesional: a un año de su retiro de las canchas con Boca, Carlos Tevez lanzará su carrera como entrenador en Rosario Central luego de que el Canalla haya dejado de contar con los servicios de Leandro Somoza (hoy en Aldosivi).

El Apache hará dupla con Carlos Retegui, exentrenador de los seleccionados femenino y masculino de Argentina hockey sobre césped, a falta de anuncio oficial y designación de los integrantes del Cuerpo Técnico que contarán con una de las leyendas modernas del fútbol argentino.

No obstante, la polémica no se mantuvo al margen del caso y críticos como Ricardo Caruso Lombardi hicieron referencia al proceso que atravesó Carlitos para convertirse en director técnico. El ex Racing, San Lorenzo y Belgrano habló en Radio La Red para expresar su descontento por el accionar de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Para dirigir Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podes dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central. En AFA van a inventar que hizo un curso online", expresó DT con las palabras polémicas que tanto lo caracterizan dentro del fútbol nacional. No está para nada a gusto.

