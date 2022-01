Aseguran que Deportivo Merlo prepara una oferta para Carlitos, que actualmente no tiene club.

Una de las grandes incógnitas que nos plantea este 2022 es el futuro de Carlos Tevez. Tras su salida de Boca, la continuidad de la carrera del Apache es un verdadero misterio y hasta él mismo reconoció que aún no sabe si seguirá jugando profesionalmente al fútbol. Por ahora solo lo disfrutan los amigos del barrio.

El crack argentino aún no anunció su retiro y le deja la puerta abierta a varios clubes que sueñan con contratarlo. Estados Unidos parece ser la mejor opción, mientras que Argentina parece ser la peor por su promesa de no jugar en otro lado que no sea en el Xeneize. Sin embargo, un club de la Primera B Metropolitana se anima a ilusionarse.

Se trata de Deportivo Merlo, que actualmente milita en la tercera categoría del fútbol argentino. Según informó Pipi Novello en Radio La Red, el Charro prepara una oferta para tentar al exfutbolista de Manchester United y Juventus.

Lo cierto es que Tevez aún no definió qué sucederá con su carrera. Por lo pronto, la próxima cita de Carlitos en un campo de juego será el 29 de enero en Ecuador, ya que participará de la "Noche Amarilla", evento benéfico que organiza Barcelona. El Apache se pondrá la camiseta del conjunto de Guayaquil y usará el dorsal 97.