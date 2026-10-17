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Torneo Clausura

Alineaciones de Atlético Tucumán y Rosario Central para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

El Decano recibe al Canalla en Tucumán en un duelo con realidades muy adversas.

Los 11 de Atlético Tucumán y Rosario Central para el duelo de la fecha 13
© Atlético Tucumán / Rosario CentralLos 11 de Atlético Tucumán y Rosario Central para el duelo de la fecha 13

Este sábado 17 de octubre, desde las 20:00, el Monumental José Fierro será el escenario de un partidazo entre dos equipos con realidades diferentes. Atlético Tucumán, enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y con una última chance para pelear por la clasificación a los playoffs, recibe a Rosario Central, que busca seguir prendido en la cima de la tabla anual.

Con los 11 de lujo para ambos equipos, Julio César Falcioni y Jorge Almirón se verán las caras en el marco de esta fecha 13 del Torneo Clausura. Repasá acá las alineaciones y cómo llegan tanto el Decano como el Canalla.

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Las formaciones de Atlético Tucumán y Rosario Central

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di Maria y Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

La previa de Atlético Tucumán y Rosario Central: lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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