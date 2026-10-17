Alineaciones de Atlético Tucumán y Rosario Central para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Este sábado 17 de octubre, desde las 20:00, el Monumental José Fierro será el escenario de un partidazo entre dos equipos con realidades diferentes. Atlético Tucumán, enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y con una última chance para pelear por la clasificación a los playoffs, recibe a Rosario Central, que busca seguir prendido en la cima de la tabla anual.

Con los 11 de lujo para ambos equipos, Julio César Falcioni y Jorge Almirón se verán las caras en el marco de esta fecha 13 del Torneo Clausura. Repasá acá las alineaciones y cómo llegan tanto el Decano como el Canalla.

Las formaciones de Atlético Tucumán y Rosario Central

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di Maria y Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

La previa de Atlético Tucumán y Rosario Central: lo que tenés que saber