Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Racing por la Torneo Clausura: formaciones probables

Estudiantes de Río Cuarto y Racing se enfrentan este domingo 4 de octubre en el Estadio Antonio Candini por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing este domingo 4 de octubre en el Estadio Antonio Candini desde las 21:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Racing

Estudiantes de Río Cuarto:

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a principios de octubre de 2026)

Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)

Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Sergio Ojeda (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruiz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de octubre de 2026)

Racing:

Leandro Cordoba (esguince de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Juan Barinaga (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Marco Di Cesare (tobillo fracturado; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Alan Forneris (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de enero de 2027)

Valentín Carboni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Cómo llegan Estudiantes de Río Cuarto y Racing

Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 1-2 ante Belgrano y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Racing viene de ganarle 3-1 a Sarmiento y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Racing

Estudiantes de Río Cuarto (3-5-2): Agustín Jesús Lastra, Matías Valenti, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Fernando Rodriguez, Gabriel Alanis, Tomás González, Alejandro Cabrera, Gonzalo Joaquín González, Ibrahim Hesar, Mauro Abrahán Valiente.

Racing (4-3-3): Facundo Cambeses, Ignacio Agustín Rodríguez, Gonzalo Escudero, Mateo Martinez, Ezequiel Cannavo, Leonel Peerez, Ulises Ortegoza, Adrian Fernandez, Adrian Martinez, Tomas Conechny, Lautaro Diaz.

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Suplentes de Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera, Lucas Baños, Siro Rosane, Javier Ferreira, Martín Garnerone, Yeison Moreno, Joaquín Román Rivero, Nicolás Talpone, Facundo Cobos, Agustin Quiroga, Mateo Bajamich, Juan Camilo Chala Castillo.

Suplentes de Racing: Gaston Lodico, Matias Zaracho, Marcos Rojo, Matias Perez, Matias Kranevitter, Duvan Vergara, Matko Miljevic, Alfonso Espino, Elias Torres, Nazareno Colombo, Matias Tagliamonte, Alberto Campo, Alejandro Joaquín Tello, Ezequiel Damián Pérez.

La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Racing: todo lo que hay que saber

Día: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 21:30 (hora de Argentina)

21:30 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Antonio Candini

Estadio Antonio Candini Historial: 1 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Racing ganó 1 y empataron 0

1 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Racing ganó 1 y empataron 0 Último antecedente: 16/03/2026: Racing 2-0 Estudiantes de Río Cuarto

16/03/2026: Racing 2-0 Estudiantes de Río Cuarto Próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto: vs. River Plate, domingo 11 de octubre

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