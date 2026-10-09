Alineaciones de River Plate y Estudiantes de Río Cuarto por la Torneo Clausura: formaciones probables

River Plate y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental desde las 21:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de River Plate y Estudiantes de Río Cuarto

River Plate:

Tobias Andrada (lesión muscular)

Thiago Almada (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Giorgio Costantini (rotura de ligamentos cruzados)

Agustín Ruberto (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de enero de 2027)

Juan Carlos Portillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Estudiantes de Río Cuarto:

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a principios de octubre de 2026)

Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)

Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruiz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de octubre de 2026)

Cómo llegan River Plate y Estudiantes de Río Cuarto

River Plate viene de caer 1-2 ante Huracán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 1-2 ante Racing y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de River Plate y Estudiantes de Río Cuarto

River Plate (4-2-3-1): Santiago Beltrán, Marcos Acuna, Nicolas Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Lautaro Pereyra, Fausto Vera, Tobías Luciano Andrada, Sebastián Driussi, Angel Correa, Tomas Galvan.

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Estudiantes de Río Cuarto (3-5-2): Lautaro Herrera, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodriguez, Gabriel Alanis, Alejandro Cabrera, Tomás González, Gonzalo Joaquín González, Martín Garnerone, Ibrahim Hesar.

Suplentes de River Plate: Juan Cruz Meza, Tobias Palacio, Francisco Ortega, Mauro Arambarri, Lautaro Rivero, Lucas Beltran, Rafael Santos Borre, Giovanni Gonzalez, Ezequiel Centurion, Valentín Lucero, Lucas Silva, Anibal Moreno.

Suplentes de Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Baños, Siro Rosane, Javier Ferreira, Francisco Gualtieri, Yeison Moreno, Joaquín Román Rivero, Mauro Abrahán Valiente, Facundo Cobos, Agustin Quiroga, Sergio Ojeda, Mateo Bajamich.

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