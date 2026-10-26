Boca y River, adentro: así están la Tabla Anual y los cruces de octavos de final a días del Superclásico

Luego de la victoria de Unión sobre Estudiantes y del triunfo de Instituto contra Deportivo Riestra, así quedó escrito el panorama.

Luego de un fin de semana realmente cargado de actividad, con victorias importantes de Boca Juniors y River Plate para acomodarse en la Tabla Anual, aunque con notorias diferencias entre ambos, la agenda se trasladó a esta jornada de lunes. Es que, en el día de hoy, se llevaron a cabo otros dos partidos trascendentales.

En primera instancia, con el Estadio 15 de Abril de la provincia de Santa Fe como testigo y como escenario, Unión se encontró frente a frente con Estudiantes de La Plata. Un duelo entre dos combinados sin margen de error pensando en la clasificación hacia los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

En ese contexto, el Tatengue comenzó perdiendo por un gol de Lucas Ayala en contra de su propia valla a los 40 minutos del primer tiempo. Sin embargo, los dirigidos por Leonardo Madelón reaccionaron a tiempo y se terminaron imponiendo por 3-1 gracias a las anotaciones de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez.

Un rato más tarde, el Estadio Monumental Presidente Perón albergó una nueva presentación de Instituto de Córdoba, una de las máximas revelaciones de la actual edición de la máxima categoría del fútbol argentino. La Gloria recibió a Deportivo Riestra, conjunto que naufraga en el fondo de la tabla de posiciones de ambas tablas.

Así las cosas, los de Diego Flores tuvieron algunas complicaciones en el primer tiempo, no pudiendo abrir el marcador y yéndose al descanso empatando sin goles. Pero, en el segundo tiempo y cuando el letargo continuaba, Jeremías Lázaro cambió un penal por gol y estableció el 1-0 definitivo para que Instituto sea más líder que nunca en su zona.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Newell’s – 36 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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Las posiciones del Torneo Clausura