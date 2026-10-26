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Torneo Clausura

Boca y River, adentro: así están la Tabla Anual y los cruces de octavos de final a días del Superclásico

Luego de la victoria de Unión sobre Estudiantes y del triunfo de Instituto contra Deportivo Riestra, así quedó escrito el panorama.

Boca y River, con múltiples objetivos de cara al Superclásico.
© GettyBoca y River, con múltiples objetivos de cara al Superclásico.

Luego de un fin de semana realmente cargado de actividad, con victorias importantes de Boca Juniors y River Plate para acomodarse en la Tabla Anual, aunque con notorias diferencias entre ambos, la agenda se trasladó a esta jornada de lunes. Es que, en el día de hoy, se llevaron a cabo otros dos partidos trascendentales.

En primera instancia, con el Estadio 15 de Abril de la provincia de Santa Fe como testigo y como escenario, Unión se encontró frente a frente con Estudiantes de La Plata. Un duelo entre dos combinados sin margen de error pensando en la clasificación hacia los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

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En ese contexto, el Tatengue comenzó perdiendo por un gol de Lucas Ayala en contra de su propia valla a los 40 minutos del primer tiempo. Sin embargo, los dirigidos por Leonardo Madelón reaccionaron a tiempo y se terminaron imponiendo por 3-1 gracias a las anotaciones de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez.

Un rato más tarde, el Estadio Monumental Presidente Perón albergó una nueva presentación de Instituto de Córdoba, una de las máximas revelaciones de la actual edición de la máxima categoría del fútbol argentino. La Gloria recibió a Deportivo Riestra, conjunto que naufraga en el fondo de la tabla de posiciones de ambas tablas.

Así las cosas, los de Diego Flores tuvieron algunas complicaciones en el primer tiempo, no pudiendo abrir el marcador y yéndose al descanso empatando sin goles. Pero, en el segundo tiempo y cuando el letargo continuaba, Jeremías Lázaro cambió un penal por gol y estableció el 1-0 definitivo para que Instituto sea más líder que nunca en su zona.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Defensa – 46 puntos
  12. Estudiantes LP – 45 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Newell’s – 36 puntos
  21. Talleres – 35 puntos
  22. Tigre – 33 puntos
  23. Racing – 33 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

Las posiciones del Torneo Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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