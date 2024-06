Este jueves, River Plate volverá al ruedo. Bajo la órbita de la quinta fecha de la presente edición de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el conjunto Millonario intentará irse al parate de la mejor manera posible cuando enfrente a Deportivo Riestra en condición de visitante. Una buena oportunidad para seguir bien arriba.

En medio de ese panorama, este miércoles, el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados para este encuentro en el que River buscará hacerse con los tres puntos para no despegarse de la parte alta de la tabla de posiciones y seguir soñando con el título.

Cabe destacar que en dicho listado hay novedades importantes. Primero y principal, la que tiene que ver con el retorno de Manuel Lanzini. Después de un extenso parate, el experimentado volante ofensivo del Millonario, que paralelamente se encuentra definiendo su futuro, respondió de buena forma y se puso a disposición.

Un caso similar es el de Matías Kranevitter, otro de los referentes con los que cuenta la institución del barrio porteño de Núñez en su plantel profesional. Tras su reciente complicación física, el mediocampista también logró evolucionar de muy buena forma y pudo formar parte de la lista de convocados para el encuentro ante el Malevo.

Los convocados de River. (Foto: Prensa River)

Sin embargo, no todas fueron novedades positivas para el equipo que tiene como objetivo principal llegar de la mejor manera posible a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Es que un jugador que se había consolidado como titular como Agustín Sant’Anna no llegó en condiciones y no podrá estar presente luego de su lesión.

A su vez, cuatro de los juveniles que más ilusionan a todos y cada uno de los hinchas de River, los cuales son pedidos de manera permanente, fueron incluidos por Demichelis y cuentan con serias posibilidades de ver acción contra Riestra. Se trata de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Lógicamente, tampoco están presentes los convocados por sus respectivos seleccionados. Ellos son Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Borja. Por el contrario, sí fueron citados el mencionado Echeverri y Pablo Solari, que llegarán a tiempo pese a sus recientes apariciones en la Selección Argentina Sub-23 que dirige Javier Mascherano.

Encuesta ¿Cómo terminará el partido? ¿Cómo terminará el partido? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se jugará el partido?

El cotejo entre Deportivo Riestra y River se llevará a cabo este jueves 13 de junio desde las 15 horas.

Los posibles once de River

Ezequien Centurión; Andrés Herrera o Santiago Simón, Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Ignacio Fernández o Esequiel Barco; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.