La Liga Profesional de Fútbol ya forma parte de la historia luego de la consagración de River Plate como el nuevo campeón del fútbol argentino. Sin embargo, se avecina un nuevo certamen mientras avanzan tanto la Copa Libertadores de América como la Copa Sudamericana.

En medio de ese panorama, este domingo, la propia Liga Profesional le puso punto final al misterio y compartió todos los detalles relacionados con la Copa de la Liga Profesional que comenzará a desarrollarse el próximo jueves 17 de agosto. Sí, en apenas un puñado de horas.

Cabe destacar que el partido que le dará el puntapié inicial a dicho certamen doméstico será que pondrá frente a frente a Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata. A su vez, la fecha se cerrará el lunes 21 de agosto con Huracán vs. Banfield y Newell’s Old Boys de Rosario vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

En ese contexto, Boca Junios debutará el viernes recibiendo a Platense en la Bombonera, mientras que el Millonario lo hará el domingo visitando a Argentinos Juniors en La Paternal. A su vez, Racing Club visitará a Unión de Santa Fe el viernes, Independiente recibirá a Colón de Santa Fe el sábado y San Lorenzo de Almagro visitará a Lanús el domingo.

+ Días y horarios de la primera fecha de la Copa de la Liga:

JUEVES 17 DE AGOSTO

19:30 – Belgrano de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

VIERNES 18 DE AGOSTO

16:30 – Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz de Mendoza

19:00 – Unión de Santa Fe vs. Racing Club

21:00 – Boca Juniors vs. Platense

SÁBADO 19 DE AGOSTO

16:30 – Independiente vs. Colón de Santa Fe

19:00 – Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Talleres de Córdoba

21:00 – Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

DOMINGO 20 DE AGOSTO

14:00 – Arsenal de Sarandí vs. Instituto de Córdoba

16:00 – Sarmiento de Junín vs. Tigre

16:15 – Rosario Central vs. Atlético Tucumán

18:30 – Lanús vs. San Lorenzo de Almagro

21:00 – Argentinos Juniors vs. River Plate

LUNES 21 DE AGOSTO

18:00 – Huracán vs. Banfield

20:30 – Newell’s Old Boys de Rosario vs. Central Córdoba de Santiago del Estero