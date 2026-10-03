Dónde ver EN VIVO Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

El domingo 4 de octubre, en el Estadio Antonio Candini, Estudiantes de Río Cuarto necesita un envión anímico urgente y se topa con un Racing que viene de cortar una racha negativa.
Ninguno de los dos pelea arriba en el Clausura, pero los puntos pesan igual para escapar de la parte baja de la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Estudiantes de Río Cuarto llega golpeado: acumula tres derrotas al hilo, la última ante Belgrano, y no logra reencontrarse con el triunfo. Está 15° con 6 unidades en 10 partidos, números que lo obligan a reaccionar rápido si no quiere alejarse del resto.
Racing, en cambio, llega con otro ánimo después de goleada… bueno, de un triunfo 3-1 ante Sarmoiento antes de esta fecha, que cortó dos caídas consecutivas. Está 14° con 8 puntos en la misma cantidad de partidos, apenas arriba de su rival de turno, y buscará ratificar que el repunte no fue algo pasajero.
El historial entre Estudiantes de Río Cuarto y Racing
El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez y ganó Racing por 2-0, en marzo de este año. Estudiantes de Río Cuarto todavía no le pudo hacer un gol en la serie.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/03/2026
|Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto
|2-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Estudiantes de Río Cuarto y Racing se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Estudiantes de Río Cuarto suma 6 puntos en el torneo.
- Racing suma 8 puntos en el torneo.