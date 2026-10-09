Dónde ver EN VIVO Unión vs. Defensa y Justicia por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

El viernes 9 de octubre, en el Estadio 15 de Abril, Unión necesita cortar una racha que ya pesa mientras Defensa y Justicia llega en el mejor momento del semestre.
Es la fecha 12 del Torneo Clausura y las posiciones en la tabla hablan de dos realidades opuestas: un local que busca reacomodarse y un visitante que pelea arriba.
Horario del partido
- Argentina: 21:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium
La actualidad de ambos equipos
Unión no la pasa bien. Viene de perder tres partidos seguidos, el último 0-3 como visitante ante Boca Juniors, y antes había caído 1-2 con Independiente de local y 1-2 ante Talleres. Esa seguidilla lo dejó en el décimo puesto con 13 puntos en 11 presentaciones, en una zona media que no deja tranquilo a nadie en el club.
Defensa y Justicia llega del otro lado de la vereda. Goleó 3-0 a San Lorenzo en su última salida, luego de empatar 2-2 de visitante ante Central Córdoba y de ganarle 2-0 a Gimnasia de Mendoza. Son 21 puntos en 11 partidos y el tercer lugar de la tabla, un andar que lo mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Unión y Defensa y Justicia
El historial entre ambos es parejo hasta el detalle: de 35 enfrentamientos, Unión ganó 13, Defensa y Justicia 12 y hubo 10 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este viernes (44 contra 42). El cruce más reciente, en marzo de este año, lo ganó Defensa y Justicia 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Defensa y Justicia vs. Unión
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|21/10/2025
|Unión vs. Defensa y Justicia
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|14/04/2025
|Defensa y Justicia vs. Unión
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|15/12/2024
|Defensa y Justicia vs. Unión
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|10/03/2024
|Defensa y Justicia vs. Unión
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|24/10/2023
|Unión vs. Defensa y Justicia
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|28/07/2023
|Unión vs. Defensa y Justicia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|14/10/2022
|Defensa y Justicia vs. Unión
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|02/05/2022
|Unión vs. Defensa y Justicia
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|18/11/2021
|Unión vs. Defensa y Justicia
|2-3
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs
- Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs
- Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs
- Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
- Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Unión y Defensa y Justicia se enfrentan este viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium.
- Unión suma 13 puntos en el torneo.
- Defensa y Justicia suma 21 puntos en el torneo.