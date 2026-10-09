Dónde ver EN VIVO Unión vs. Defensa y Justicia por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Unión y Defensa y Justicia se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El viernes 9 de octubre, en el Estadio 15 de Abril, Unión necesita cortar una racha que ya pesa mientras Defensa y Justicia llega en el mejor momento del semestre.

Es la fecha 12 del Torneo Clausura y las posiciones en la tabla hablan de dos realidades opuestas: un local que busca reacomodarse y un visitante que pelea arriba.

Horario del partido

Argentina: 21:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium

La actualidad de ambos equipos

Unión no la pasa bien. Viene de perder tres partidos seguidos, el último 0-3 como visitante ante Boca Juniors, y antes había caído 1-2 con Independiente de local y 1-2 ante Talleres. Esa seguidilla lo dejó en el décimo puesto con 13 puntos en 11 presentaciones, en una zona media que no deja tranquilo a nadie en el club.

Defensa y Justicia llega del otro lado de la vereda. Goleó 3-0 a San Lorenzo en su última salida, luego de empatar 2-2 de visitante ante Central Córdoba y de ganarle 2-0 a Gimnasia de Mendoza. Son 21 puntos en 11 partidos y el tercer lugar de la tabla, un andar que lo mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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El historial entre Unión y Defensa y Justicia

El historial entre ambos es parejo hasta el detalle: de 35 enfrentamientos, Unión ganó 13, Defensa y Justicia 12 y hubo 10 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este viernes (44 contra 42). El cruce más reciente, en marzo de este año, lo ganó Defensa y Justicia 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Defensa y Justicia vs. Unión 2-0 Liga Profesional Argentina 21/10/2025 Unión vs. Defensa y Justicia 3-0 Liga Profesional Argentina 14/04/2025 Defensa y Justicia vs. Unión 0-0 Liga Profesional Argentina 15/12/2024 Defensa y Justicia vs. Unión 0-0 Liga Profesional Argentina 10/03/2024 Defensa y Justicia vs. Unión 2-1 Liga Profesional Argentina 24/10/2023 Unión vs. Defensa y Justicia 0-0 Liga Profesional Argentina 28/07/2023 Unión vs. Defensa y Justicia 2-0 Liga Profesional Argentina 14/10/2022 Defensa y Justicia vs. Unión 1-0 Liga Profesional Argentina 02/05/2022 Unión vs. Defensa y Justicia 1-2 Liga Profesional Argentina 18/11/2021 Unión vs. Defensa y Justicia 2-3 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs

Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs

Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs

Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs

Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis