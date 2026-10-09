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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Unión vs. Defensa y Justicia por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Unión y Defensa y Justicia se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Union Santa Fe vs. Defensa y Justicia, Torneo Clausura
Union Santa Fe vs. Defensa y Justicia, Torneo Clausura

El viernes 9 de octubre, en el Estadio 15 de Abril, Unión necesita cortar una racha que ya pesa mientras Defensa y Justicia llega en el mejor momento del semestre.

Es la fecha 12 del Torneo Clausura y las posiciones en la tabla hablan de dos realidades opuestas: un local que busca reacomodarse y un visitante que pelea arriba.

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Horario del partido

  • Argentina: 21:45 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN Premium

La actualidad de ambos equipos

Unión no la pasa bien. Viene de perder tres partidos seguidos, el último 0-3 como visitante ante Boca Juniors, y antes había caído 1-2 con Independiente de local y 1-2 ante Talleres. Esa seguidilla lo dejó en el décimo puesto con 13 puntos en 11 presentaciones, en una zona media que no deja tranquilo a nadie en el club.

Defensa y Justicia llega del otro lado de la vereda. Goleó 3-0 a San Lorenzo en su última salida, luego de empatar 2-2 de visitante ante Central Córdoba y de ganarle 2-0 a Gimnasia de Mendoza. Son 21 puntos en 11 partidos y el tercer lugar de la tabla, un andar que lo mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Unión y Defensa y Justicia

El historial entre ambos es parejo hasta el detalle: de 35 enfrentamientos, Unión ganó 13, Defensa y Justicia 12 y hubo 10 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este viernes (44 contra 42). El cruce más reciente, en marzo de este año, lo ganó Defensa y Justicia 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Defensa y Justicia vs. Unión2-0Liga Profesional Argentina
21/10/2025Unión vs. Defensa y Justicia3-0Liga Profesional Argentina
14/04/2025Defensa y Justicia vs. Unión0-0Liga Profesional Argentina
15/12/2024Defensa y Justicia vs. Unión0-0Liga Profesional Argentina
10/03/2024Defensa y Justicia vs. Unión2-1Liga Profesional Argentina
24/10/2023Unión vs. Defensa y Justicia0-0Liga Profesional Argentina
28/07/2023Unión vs. Defensa y Justicia2-0Liga Profesional Argentina
14/10/2022Defensa y Justicia vs. Unión1-0Liga Profesional Argentina
02/05/2022Unión vs. Defensa y Justicia1-2Liga Profesional Argentina
18/11/2021Unión vs. Defensa y Justicia2-3Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs
  • Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs
  • Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs
  • Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
  • Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Unión y Defensa y Justicia se enfrentan este viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium.
  • Unión suma 13 puntos en el torneo.
  • Defensa y Justicia suma 21 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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