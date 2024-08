El cambio rotundo que analiza Marcelo Gallardo en los once de River para visitar a Independiente

Más allá de la reciente clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, River Plate no dejó una buena imagen el fin de semana pasado cuando empató 0-0 como local de Newell’s Old Boys de Rosario por la Liga Profesional. Por ello, Marcelo Gallardo planifica un cambio vs. Independiente.

El próximo domingo, bajo la órbita de la decimotercera fecha del mencionado certamen doméstico, el conjunto del barrio porteño de Núñez se presentará en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini ante un contrincante que viene en alza.

Así las cosas y, si bien no habrá confirmaciones hasta un rato antes del pitazo inicial en Avellaneda, el cuerpo técnico encabezado por el Muñeco planifica un cambio de esquema en relación a lo que fueron los últimos compromisos de River.

Echeverri, una de las joyas del Millonario.

Es que, de no mediar imprevistos, Gallardo seguiría apostando por Facundo Colidio y Miguel Borja en la delantera. Sin embargo, los dos se posicionarían como delanteros bien definidos y el primero no haría las veces de extremo como recientemente.

Paralelamente, Franco Mastantuono, que había jugado recostado sobre la derecha a modo de extremo por ese sector, cuenta con serias chances de salir del once titular. Así las cosas, Gallardo apostaría por cuatro mediocampistas, con Claudio Echeverri suelto.

¿Los posibles once de River para visitar a Independiente el próximo fin de semana? Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

¿Cuándo se juega Independiente vs. River?

El partido entre Independiente y River por la decimotercera fecha de la Liga Profesional se disputará el próximo domingo 1 de septiembre a las 17 horas.

