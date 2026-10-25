Independiente vs. Boca, por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Este domingo, bajo la órbita de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente y Boca Juniors se encuentran frente a frente en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y con el arbitraje de Nazareno Arasa.
Por un lado, el Rojo llega a este trascendental partido luchando por un lugar en los octavos de final de la presente edición del certamen doméstico. Paralelamente, los comandados estratégicamente por Jadson Viera acuden después de empatar 1-1 en el clásico frente a Racing.
Por el otro, el Xeneize de Rodolfo Arruabarrena lo hace con un ojo puesto en la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y paralelamente en las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield. A su vez, puede recuperar el liderazgo en el marco de la Tabla Anual.
Probables formaciones de Independiente y Boca
INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo; Ezequiel Ávila.
BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.