Independiente vs. Boca, por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Avellaneda, el Rojo y el Xeneize se encuentran frente a frente con el objetivo en común de quedarse con una victoria clave.

Este domingo, bajo la órbita de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente y Boca Juniors se encuentran frente a frente en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Por un lado, el Rojo llega a este trascendental partido luchando por un lugar en los octavos de final de la presente edición del certamen doméstico. Paralelamente, los comandados estratégicamente por Jadson Viera acuden después de empatar 1-1 en el clásico frente a Racing.

Por el otro, el Xeneize de Rodolfo Arruabarrena lo hace con un ojo puesto en la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y paralelamente en las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield. A su vez, puede recuperar el liderazgo en el marco de la Tabla Anual.

Probables formaciones de Independiente y Boca

INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo; Ezequiel Ávila.

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

La previa de Independiente vs. Boca

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La tabla de posiciones del Clausura