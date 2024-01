Jorge Almirón fue el entrenador que le dio la confianza a Valentín Barco para que se instalara definitivamente en el plantel de la primera división de Boca. El ahora técnico del Colo Colo de Chile, tal como cuenta el propio futbolista, fue quien tomó la decisión de incorporarlo para encarar lo que fue la Copa de la Liga, la Copa Argentina y, principalmente, la Copa Libertadores.

Por eso, tal agradecimiento del Colo en una conversación con ESPN: ”Yo con Jorge (Almirón) estuve y estoy muy agradecido. Se lo decía en todo momento. Si no era por él yo hoy no estaría acá. No hubiese jugado. Cuando estaban Seba (Battaglia) y Hugo (Ibarra) yo jugaba de la misma manera. Por eso estoy muy agradecido con Jorge, me fue a ver un partido y me subió. Llegó él y me puso”.

Asimismo, Jorge Almirón, en una conversación con la misma señal, pudo hacer la devolución de gentilezas con el ya futbolista del Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League de Inglaterra: ”Me mostraron lo que dijo. El Colo es un chico que quiero mucho y le deseo lo mejor para lo que le sigue en su carrera en Europa”.

De esta manera, Valentín Barco recibió algo de apoyo en medio del conflicto que él mismo reflejó con la directiva de Boca a cargo de Juan Román Riquelme. Al parecer, desde el Xeneize no respondían sus llamados, por lo que debió pagar la cláusula (10 millones de euros) para que no se le esfumara la posibilidad de arribar en la Premier League.

Jorge Almirón evalúo su paso por Boca

Jorge Almirón, actual entrenador de Colo Colo, aterrizó en Boca el 10 de abril del 2023 luego de su segundo paso por el Elche de España en donde estuvo casi un mes (del 12 de octubre al 7 de noviembre). En total dirigió 43 partidos con los que cosechó 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Lo más rutilante de su gestión fue la clasificación a la Final de la Copa Libertadores.

Al respecto de su experiencia en la institución xeneize, señaló: ‘‘Realmente mi paso por Boca me lleno de orgullo, conocí grandes jugadores. Tuve la posibilidad de dirigir a un equipo muy grande y de llegar a una final de la Copa Libertadores. Tuve jugadores referentes del Fútbol Argentino y a algunos chicos que tienen una gran personalidad y juegan muy bien. Muchos de ellos tienen futuro para tener una carrera importante”.

¿Cuándo puede debutar Valentín Barco en el Brighton?

Valentín Barco podrá debutar en el Brighton recién en febrero. Dependerá hasta dónde llegue la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Preolímpicos de Venezuela que comenzarán para la Albiceleste este lunes 22 de enero. Si queda eliminado en primera ronda terminará su participación el 3 de febrero. En caso de que avance, recién quedará libre después del 11 del mismo mes. Para ese entonces, Brighton, en febrero, tendrá el choque con el Sheffield el 18 y con el Everton el 24.