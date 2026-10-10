¿Juega Thiago Almada? Alineaciones de River vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026

En el Estadio Monumental y por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el Millonario y el León del Imperio miden fuerzas.

Este sábado, por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate y Estudiantes de Río Cuarto se encuentran frente a frente con el imponente Estadio Monumental de Núñez como escenario.

Cabe destacar que el combinado Millonario llega a este partido con la obligación inamovible de quedarse con los tres puntos para recuperarse de la derrota frente a Huracán y para escalar en la tabla de posiciones del Clausura y de la Anual, donde quedó bastante relegado.

Por su parte, el León del Imperio se encuentra literalmente contra las cuerdas. Sucede que, al cabo de una campaña realmente adversa desde su aparición en Primera, Estudiantes de Río Cuarto puede perder la categoría en esta misma jornada.

Probables formaciones de River y Estudiantes de Río Cuarto

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Cruz Meza o Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

ESTUDIANTES (RC): Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar.

La previa de River vs. Estudiantes de Río Cuarto

Publicidad

La tabla del Torneo Clausura