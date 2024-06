El histórico delantero uruguayo no tiene acción desde 2023 pero reconoció que no tiene ninguna intención de colgar los botines.

Jugó en Boca, tiene 43 años y reveló: "No me retiré, quiero volver al fútbol argentino"

Santiago Silva es un histórico e inagotable delantero uruguayo que, pese a su avanzada edad, no parece tener ninguna intención de despedirse de la actividad profesional. Por el contrario, en las últimas horas, el nacido en la ciudad de Montevideo reconoció que cuenta con el deseo de tener otra oportunidad en el fútbol argentino.

Silva, que debutó oficialmente allá por el lejano año 1998 en Central Español, cuenta con nada más ni nada menos que 43 años de edad y no tiene acción de forma profesional desde 2023, cuando defendió la camiseta del modesto El Palo del ascenso profundo de España. Sin embargo, se siente en condiciones de seguir peleando.

“No estoy retirado, sigo entrenándome todos los días y soy muy disciplinado. Si un club argentino busca un ‘9’, yo vuelvo. ¿Cómo no voy a estar para jugar? Para mí sería el broche de oro”, comenzó exteriorizando el potente delantero uruguayo en declaraciones brindadas a Diario Olé, haciendo un claro guiño dentro del ámbito doméstico.

Santiago Silva, exdelantero de Boca.

“No se me ha presentado algo interesante, es muy difícil acá en España. Me han ofrecido cosas, pero estoy con la familia que me ha apoyado toda la vida y se me hace difícil irme a Madrid, a 500 kilómetros, a jugar y desaparecer. Pero si es Argentina, me voy con toda la familia para allá”, completó el Tanque sobre sus objetivos.

Cabe recordar que, en 2020, Silva recibió una inhabilitación de dos años por un control antidoping al que se sometió. No es un detalle menor que, en aquel entonces, el delantero uruguayo había consumido sustancias con la intención de ser padre nuevamente. Por ende, posteriormente se aminoró el mencionado castigo.

En el fútbol argentino, Silva ya cuenta con una gran cantidad de experiencias. De hecho, supo vestir los colores de Newell’s Old Boys de Rosario, Gimnasia y Esgrima La Plata -en dos oportunidades-, Vélez Sarsfield, Banfield -en dos oportunidades-, Boca Juniors, Lanús, Arsenal de Sarandí, Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors y Aldosivi de Mar del Plata.

Encuesta ¿Silva podría estar a la altura del fútbol argentino? ¿Silva podría estar a la altura del fútbol argentino? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de Silva en Boca

Santiago Silva militó en el Xeneize entre 2011 y 2013, despachándose con 19 goles en 55 partidos y siendo parte de la conquista de la Copa Argentina 2012.

Dos veces goleador del torneo

Santiago Silva fue el goleador del Torneo Apertura 2009 con 14 tantos y goleador del Torneo Apertura 2010 con 11 anotaciones.