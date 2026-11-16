Federico Beligoy y Fernando Rapallini lanzaron un comunicado para reforzar una parte del reglamento de cara a la definición del campeonato.

Este viernes comenzarán los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y hay 16 equipos aspirantes a la estrella de este segundo semestre del fútbol argentino. Ante este panorama, la AFA quiso adelantarse para evitar nuevas polémicas alrededor del arbitraje.

A 4 días del inicio de los Playoffs, este lunes se llevó a cabo una clase en el auditorio de la Dirección Nacional de Arbitraje para réferis FIFA y de la Liga Profesional. Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral, Mauro Vigliano, Jefe Técnico, y Sergio Viola, instructor del VAR, fueron los encargados de la misma.

En la charla se hizo hincapié en que los jueces hagan respetar a los futbolistas la zona de capitanes y que penalicen con tarjetas a quienes no cumplan con ello. Además, en el comunicado posterior firmado por Rapallini y también por Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje y ausente en esta clase, se pidió advertir sobre los agarrones en el área.

El comunicado completo de AFA

Circular N.º 02/26

Asunto: Zona de capitanes, vigente desde el 1 de julio de 2025.

Infracciones por conducta antideportiva. Sanción disciplinaria: tarjeta amarilla.

Sanción disciplinaria: tarjeta amarilla. Infracciones por exceso verbal. Sanción disciplinaria: tarjeta roja.

Estimados/as árbitros/as:

Nos dirigimos a ustedes para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que genera impactos negativos en nuestra investidura.

La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario. Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral, por tal motivo debe ser sancionada. Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro y la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidas, e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión.

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Asimismo, se han detectado en las últimas fechas del Torneo LPF varias situaciones de sujeciones en las áreas que deben ser prevenidas por los árbitros en campo, si es necesario con la ayuda del VAR, para evitar situaciones mayores. El camino preventivo siempre es la primera opción, pero ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones por parte de los jugadores, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes.

Sin más, saludan atentamente,

Federico Beligoy Director Nacional de Arbitraje

Fernando Rapallini Gerente Técnico Arbitral

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